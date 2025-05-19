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عربي-دولي

في مصر... إكتشاف جثامين 5 أشخاص أثناء البحث عن الذهب!

Lebanon 24
19-05-2025 | 06:44
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عثر على جثامين خمسة شبان في منطقة جبال العلاقي بأسوان، بعد أن فقدوا حياتهم أثناء محاولتهم العودة من رحلة تنقيب غير شرعية عن الذهب.
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وأوضحت التحقيقات الأولية أن الضحايا، وهم من محافظتي أسوان وسوهاج، ضلوا طريقهم بسبب الظروف القاسية وارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى وفاتهم عطشا وإرهاقا.

وكان الأهالي قد أبلغوا عن اختفاء الشباب قبل أيام، ليتم العثور عليهم لاحقا في منطقة جبلية نائية. (روسيا اليوم)
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