في مصر... إكتشاف جثامين 5 أشخاص أثناء البحث عن الذهب!

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عثر على جثامين خمسة شبان في منطقة جبال العلاقي بأسوان، بعد أن فقدوا حياتهم أثناء محاولتهم العودة من رحلة تنقيب غير شرعية عن .وأوضحت التحقيقات الأولية أن الضحايا، وهم من محافظتي أسوان وسوهاج، ضلوا طريقهم بسبب الظروف القاسية وارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى وفاتهم عطشا وإرهاقا.