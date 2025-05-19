زلة لسان لمُذيعة أخبار... إليكم ما قالته عن بوتين!

أطلقت المذيعة بوتكو خلال بث تلفزيوني على قناة " " صفة "رئيس " على .

Advertisement



وفي زلة لسان، أعلنت المذيعة عن "محادثة هاتفية مقررة بين الرئيس الأميركي ورئيس أوكرانيا ".

وتداركت بوتكو خطأها وأوضحت أن كان يُخطّط للتحدث مع . (روسيا اليوم)