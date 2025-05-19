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عربي-دولي

زلة لسان لمُذيعة أخبار... إليكم ما قالته عن بوتين!

Lebanon 24
19-05-2025 | 07:47
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أطلقت المذيعة الأوكرانية أولغا بوتكو خلال بث تلفزيوني على قناة "إنتر" صفة "رئيس أوكرانيا" على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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وفي زلة لسان، أعلنت المذيعة عن "محادثة هاتفية مقررة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس أوكرانيا فلاديمير بوتين".
 
 
وتداركت بوتكو خطأها وأوضحت أن ترامب كان يُخطّط للتحدث مع فلاديمير زيلينسكي. (روسيا اليوم)

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