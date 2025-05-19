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إقتصاد
بينها دولة عربية... تعرفوا إلى أكبر 10 بلدان منتجة للفستق في العالم
Lebanon 24
19-05-2025
|
09:14
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ذكرت "
سبوتنيك
" أنّ بيانات هيئة الخدمات الزراعية الخارجية الأميركية أعلنت أنّ حجم إنتاج الفستق العالمي لموسم 2024/2025بلغ نحو 1.18 مليون طن متري، في حين ارتفعت قيمة حجم السوق العالمي من 5.25 مليار دولار في عام 2023 إلى 5.51 مليار دولار في عام 2024.
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وبحسب منصة "ريسيرتش أند ماركتس"، فإن التوقعات تشير إلى أن السوق ستستمرّ في التوسع لتصل إلى 7.32 مليارات دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.85%.
ويأتي هذا النمو مدفوعا بعوامل عدة، أبرزها زيادة الطلب على الأغذية الصحية، واتساع رقعة النباتيين، والابتكار في المنتجات المشتقة من الفستق. ولهذا تعد الاستدامة الزراعية والابتكار في أساليب التصنيع والتسويق عوامل ضرورية للحفاظ على القدرة التنافسية.
وكشفت بيانات هيئة الخدمات الزراعية الخارجية الأميركية ومنصة "إس فيد" المتخصصة في سلاسل الإمداد الغذائي، عن أكثر 10 منتجة للفستق وهي:
-
الولايات المتحدة
: 503.2 آلاف طن متري
-
تركيا
: 385 ألف طن متري
-
إيران
: 200 ألف طن متري
-
الصين
: 113.4 ألف طن متري
-
أفغانستان
: 68 ألف طن متري
-
سوريا
: 55 ألف طن متري
-
اليونان
: 54.4 ألف طن متري
-
إيطاليا
: 45.4 ألف طن متري
-
أوزبكستان
: 36.3 ألف طن متري
-
إسبانيا
: 31.7 ألف طن متري
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