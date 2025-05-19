بالفيديو... طائرة تدريب تسقط في البحر في دولة عربيّة

سقوط طائرة في مياه البحر الأبيض المتوسط وتحديداً في مصيف رأس البر
شهدت منطقة رأس البر قبل قليل حادث سقوط طائرة في مياه البحر، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم فرض طوق أمني حول المنطقة.
لا تزال المعلومات الأولية غير مؤكدة بشأن عدد الركاب أو الخسائر. pic.twitter.com/zqmYloP3Qx
— قبس من نور (@taher365) May 19, 2025
سقوط طائرة في مياه البحر الأبيض المتوسط وتحديداً في مصيف رأس البر
شهدت منطقة رأس البر قبل قليل حادث سقوط طائرة في مياه البحر، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم فرض طوق أمني حول المنطقة.
لا تزال المعلومات الأولية غير مؤكدة بشأن عدد الركاب أو الخسائر. pic.twitter.com/zqmYloP3Qx