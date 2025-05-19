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عربي-دولي

بالفيديو... طائرة تدريب تسقط في البحر في دولة عربيّة

Lebanon 24
19-05-2025 | 10:45
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أفادت "روسيا اليوم"، عن سقوط طائرة تدريب عسكرية في مياه البحر الأبيض المتوسط، في منطقة شاطئ 63 في مدينة رأس البر في محافظة دمياط في مصر، بالقرب من الصخور المقابلة للشاطئ.
 
ووفقًا لمصادر محلية وشهود عيان، فقد سقطت الطائرة التي يُعتقد أنها كانت تقوم بمهمة تدريب روتينية، نتيجة عطل فني مفاجئ، مما أثار حالة من الذعر والهلع بين السياح والمواطنين المتواجدين في المكان.

وعلى الفور، هرعت قوات قسم شرطة رأس البر مدعومة بسيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث، وفرضت طوقاً أمنيّاً واسعاً. (روسيا اليوم)
 
 
 
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