بالفيديو... طائرة تدريب تسقط في البحر في دولة عربيّة

أفادت " "، عن سقوط طائرة تدريب عسكرية في مياه ، في منطقة شاطئ 63 في مدينة رأس البر في محافظة دمياط في مصر، بالقرب من الصخور المقابلة للشاطئ.

ووفقًا لمصادر محلية وشهود ، فقد سقطت الطائرة التي يُعتقد أنها كانت تقوم بمهمة تدريب روتينية، نتيجة عطل فني مفاجئ، مما أثار حالة من الذعر والهلع بين السياح والمواطنين المتواجدين في المكان.



وعلى الفور، هرعت قوات قسم شرطة رأس البر مدعومة بسيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث، وفرضت طوقاً أمنيّاً واسعاً. (روسيا اليوم)