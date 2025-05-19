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عربي-دولي

إسرائيل تأمر بالإخلاء والآلاف يفرّون: خان يونس تواجه كارثة إنسانية

Lebanon 24
19-05-2025 | 11:35
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انتشرت على وسائل إعلام فلسطينية لقطات تظهر الآلاف يغادرون خان يونس مشيا على الأقدام، الإثنين، خوفا من هجمات إسرائيلية جديدة جنوبي قطاع غزة.
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وكان الجيش الإسرائيلي أصدر في وقت سابق من الإثنين، أوامر إخلاء لسكان محافظة خان يونس وبني سهيلا وعبسان، إلى منطقة المواصي جنوب قطاع غزة، تمهيدا لعملية عسكرية مرتقبة في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي على منصة "إكس": "إلى سكان محافظة خان يونس، بني سهيلا وعبسان. الجيش الإسرائيلي سوف يشن هجوما غير مسبوق لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية في هذه المنطقة".

وأضاف: "عليكم الأخلاء فورا غربا إلى منطقة المواصي"، مشيرا إلى أنه "من هذه اللحظة، ستعتبر محافظة خان يونس منطقة قتال خطيرة".

وتابع: "المنظمات الإرهابية جلبت لكم الكارثة، فمن أجل سلامتكم اخلوا فورا".  (سكاي نيوز)
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