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عربي-دولي

"هذه ليست حربنا"... مسؤول أميركي يهاجم روسيا!

Lebanon 24
19-05-2025 | 13:47
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قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، اليوم الاثنين، إن هناك غياباً للثقة بين روسيا والغرب، مشيراً إلى أن الرئيس دونالد ترامب يسعى لتجاوز هذه الخلافات القديمة.
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وقال فانس للصحفيين: "هناك عدم ثقة أساسية بين روسيا والغرب. هذا أحد الأمور التي يعتبرها الرئيس بصراحة أمرا سخيفاً، وهو يعتقد أنه يجب أن نكون قادرين على تخطي أخطاء الماضي، لكن هذا يتطلب جهودا من كلا الجانبين. أعلم أن الرئيس مستعد لذلك، ولكن في حال لم تكن روسيا مستعدة، فسنقول في النهاية ببساطة: هذه ليست حربنا".

هذا وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب جارية الآن كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الحوار بين بوتين وترامب لا يزال مستمرا.

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