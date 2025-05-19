"هذه ليست حربنا"... مسؤول أميركي يهاجم روسيا!

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وقال للصحفيين: "هناك عدم ثقة أساسية بين روسيا والغرب. هذا أحد الأمور التي يعتبرها الرئيس بصراحة أمرا سخيفاً، وهو يعتقد أنه يجب أن نكون قادرين على تخطي أخطاء الماضي، لكن هذا يتطلب جهودا من كلا الجانبين. أعلم أن الرئيس مستعد لذلك، ولكن في حال لم تكن روسيا مستعدة، فسنقول في النهاية ببساطة: هذه ليست حربنا".هذا وأكد المتحدث باسم أن محادثة هاتفية بين ونظيره الأميركي جارية الآن كما ذكرت صحيفة " تايمز" أن الحوار بين وترامب لا يزال مستمرا.