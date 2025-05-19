صحيفة تكشف.. واشنطن ستتخلى عن إسرائيل في حالة واحدة

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وقال المصدر إن يستطيع إنها الحرب في غزة ومعه الأغلبية إن أراد ذلك، لكنه يفتقر لإرادة السياسية، على حد قوله.وأضاف قائلا أن " روّج لفكرة استئناف المساعدات في اجتماع مساء الأحد على أنها مجرد مسألة شكلية".وتابع المصدر "ضغوط تزايدت في الأيام الأخيرة مع استدعاء إسرائيل عشرات الآلاف من جنود الاحتياط وتصعيدها قصف غزة واقترابها من نقطة اللاعودة في الحرب".