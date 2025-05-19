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عربي-دولي
الحوثيون يعلنون فرض حظر بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي
Lebanon 24
19-05-2025
|
16:55
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أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين
العميد يحيى سريع
، فرض حظر بحري على
ميناء حيفا
الإسرائيلي
ردا على تصعيد الحرب
الإسرائيلية
على
قطاع غزة
.
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وقال سريع في بيان: "ردا على تصعيد العدو الإسرائيلي عدوانه الوحشي على إخواننا وأهلنا في غزة، وارتكاب العشرات من المجازر يوميا ووقوع المئات من الضحايا في جريمة إبادة جماعية لم يشهد لها العالم مثيلا وردا على استمرار الحصار والتجويع وردا على رفض العدو إيقاف عدوانه ورفع حصاره، فإن القوات المسلحة
اليمنية
بالتوكل على اللهِ وبالاعتماد عليه قررت بعون الله تنفيذ توجيهات القيادة بِبدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا".
وأضاف: "وعليه.. تنوه إلى كافة الشركات التي لديها سفن متواجدة في هذا الميناء أو متجهة إليه بأن الميناء المذكور صار منذ ساعة إعلان هذا البيان ضمن
بنك الأهداف
وعليها أخذ ما ورد في هذا البيان وما سيرد لاحقا بعين الاعتبار".
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