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عربي-دولي

بعد محادثتهما الهاتفية.. بهذه الكلمات وصف ترامب نظيره الروسي

Lebanon 24
19-05-2025 | 23:38
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وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعد المحادثة الهاتفية التي جرت بينهما أمس، بأنه "جنتلمان لطيف المعشر".
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وقال ترامب في حفل عشاء لمجلس أمناء مركز جون كينيدي للفنون المسرحية: "أجريت محادثة قصيرة مع رجل لطيف يدعى بوتين. أجرينا محادثة جيدة وحققنا بعض التقدم". (روسيا اليوم) 
 

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