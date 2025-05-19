بعد محادثتهما الهاتفية.. بهذه الكلمات وصف ترامب نظيره الروسي

وصف الرئيس الأميركي نظيره الروسي ، بعد المحادثة الهاتفية التي جرت بينهما أمس، بأنه "جنتلمان لطيف المعشر".

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وقال في حفل عشاء لمجلس أمناء مركز للفنون المسرحية: "أجريت محادثة قصيرة مع رجل لطيف يدعى . أجرينا محادثة جيدة وحققنا بعض التقدم". (روسيا اليوم)