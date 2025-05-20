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عربي-دولي

لماذا أخفى المقربون من بايدن حقيقة مرضه؟.. صحيفة أميركية تكشف

Lebanon 24
20-05-2025 | 00:42
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أفادت تقارير صحافية بأن دائرة الرئيس السابق جو بايدن المقربة، عتمت على حالته الصحية إبان الانتخابات محاولة إبراز قدرته على الاستمرار، خشية ثأثير ذلك على فرص الحزب الديمقراطي.
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وبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد حرصت الدائرة المقربة من بايدن على عدم مناقشة حالته الصحية بشكل علني أو تفصيلي خلال فترة الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024، حتى لا تؤثر هذه النقاشات على سير الحملة الانتخابية.

وجاء هذا التوجه في ظل مخاوف متزايدة داخل الحزب الديمقراطي وبين الناخبين بشأن عمر بايدن وقدرته على أداء مهام الرئاسة لفترة ولاية ثانية، خاصة بعد ظهور علامات تعب وشرود ذهني خلال مناظرات انتخابية وأحداث عامة أخرى.

وقد أشار التقرير إلى أن مستشاري بايدن وحلفاءه عمدوا إلى التعتيم على هذه المخاوف الصحية، محاولين إبراز قدرة الرئيس على الاستمرار، بينما كان هناك قلق داخلي متزايد من أن مناقشة صحته علنا قد تضر بفرصه الانتخابية.

هذا التكتم استمر حتى إعلان بايدن انسحابه من السباق الرئاسي في تموز 2024، بعد تصاعد الضغوط والانتقادات المتعلقة بأدائه وصحته.

بالتالي، يظهر أن إدارة بايدن فضلت تأجيل أي نقاش جدي حول صحة الرئيس إلى ما بعد انتهاء الانتخابات، حفاظا على استقرار الحملة الانتخابية وتجنب إشعال جدل قد يؤثر سلبا على فرص الحزب الديمقراطي. (روسيا اليوم)
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