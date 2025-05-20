لماذا أخفى المقربون من بايدن حقيقة مرضه؟.. صحيفة أميركية تكشف

أفادت تقارير صحافية بأن دائرة الرئيس السابق المقربة، عتمت على حالته الصحية إبان الانتخابات محاولة إبراز قدرته على الاستمرار، خشية ثأثير ذلك على فرص .

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وبحسب تقرير نشرته صحيفة " "، فقد حرصت الدائرة المقربة من على عدم مناقشة حالته الصحية بشكل علني أو تفصيلي خلال فترة الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024، حتى لا تؤثر هذه النقاشات على سير الحملة .



وجاء هذا التوجه في ظل مخاوف متزايدة داخل الحزب وبين الناخبين بشأن عمر بايدن وقدرته على أداء مهام الرئاسة لفترة ولاية ثانية، خاصة بعد ظهور علامات تعب وشرود ذهني خلال مناظرات انتخابية وأحداث عامة أخرى.



وقد أشار التقرير إلى أن مستشاري بايدن وحلفاءه عمدوا إلى التعتيم على هذه المخاوف الصحية، محاولين إبراز قدرة الرئيس على الاستمرار، بينما كان هناك قلق داخلي متزايد من أن مناقشة صحته علنا قد تضر بفرصه الانتخابية.



هذا التكتم استمر حتى إعلان بايدن انسحابه من السباق الرئاسي في 2024، بعد تصاعد الضغوط والانتقادات المتعلقة بأدائه وصحته.



بالتالي، يظهر أن فضلت تأجيل أي نقاش جدي حول صحة الرئيس إلى ما بعد انتهاء الانتخابات، حفاظا على استقرار الحملة الانتخابية وتجنب إشعال جدل قد يؤثر سلبا على فرص الحزب الديمقراطي. (روسيا اليوم)