قادمة من مصر.. الجيش الإسرائيلي: إسقاط مسيّرة محملة بالأسلحة (صور)

أحبطت قوات الجيش "محاولة تهريب أسلحة باستخدام طائرة من دون طيار قادمة إلى ، وكانت تحمل 22 قطعة سلاح مع بعض الذخيرة".

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وجاء في بيان الجيش: "رصدت مراقبة الجيش الاسرائيلي في منطقة لواء باران، الليلة الماضية، طائرة مسيرة اخترقت الأراضي إلى داخل الأراضي في محاولة لتهريب الأسلحة".

وأضاف: "أسقطت قوات الجيش الطائرة المسيرة، وخلال عمليات البحث التي أجراها مقاتلو الجيش الإسرائيلي، تم العثور على الطائرة المسيرة وهي تحمل 19 مسدسا وثلاثة رشاشات وذخيرة".

وتابع البيان: "تم تسليم الأسلحة إلى لاستكمال إجراءات معالجتها". (روسيا اليوم)