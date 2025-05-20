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عربي-دولي

قادمة من مصر.. الجيش الإسرائيلي: إسقاط مسيّرة محملة بالأسلحة (صور)

Lebanon 24
20-05-2025 | 01:26
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أحبطت قوات الجيش الإسرائيلي "محاولة تهريب أسلحة باستخدام طائرة من دون طيار قادمة من مصر إلى إسرائيل، وكانت تحمل 22 قطعة سلاح مع بعض الذخيرة".
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وجاء في بيان الجيش: "رصدت مراقبة الجيش الاسرائيلي في منطقة لواء باران، الليلة الماضية، طائرة مسيرة اخترقت الأراضي المصرية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية في محاولة لتهريب الأسلحة".
 
وأضاف: "أسقطت قوات الجيش الطائرة المسيرة، وخلال عمليات البحث التي أجراها مقاتلو الجيش الإسرائيلي، تم العثور على الطائرة المسيرة وهي تحمل 19 مسدسا وثلاثة رشاشات وذخيرة".
 
وتابع البيان: "تم تسليم الأسلحة إلى قوات الأمن لاستكمال إجراءات معالجتها". (روسيا اليوم) 
 
 
 
الجيش الإسرائيلي: إسقاط مسيرة محملة بالأسلحة قادمة من مصر (صور)
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