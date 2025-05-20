أحدهما ضابط.. اعتقال عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في دير الزور

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نفّذ السوري عملية دهم في مدينة ، شرقي البلاد، أسفرت عن توقيف عنصرين، أحدهما ضابط، يُعتقد أنهما كانا ينتميان إلى ، وفقًا لما أفاد به ، يوم الاثنين.وأشار المرصد إلى أن المعتقلين متهمان بالتورط في جرائم قتل واعتقالات تعسفية بحق مدنيين خلال فترات سابقة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حملة أمنية تستهدف الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان.وفي سياق متصل، أفاد المرصد بأن العام شنّت حملة مداهمات واسعة في مدينة الميادين دير الشرقي، وذلك عقب تفجير سيارة مفخخة قرب مركز الشرطة في المدينة.وأسفرت هذه الحملة عن توقيف 12 شخصًا، يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش، إضافة إلى عناصر سابقين في قوات النظام والميليشيات التي كانت تنشط في المنطقة.