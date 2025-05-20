24
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
20
o
بشري
23
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أحدهما ضابط.. اعتقال عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في دير الزور
Lebanon 24
20-05-2025
|
03:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفّذ
الأمن العام
السوري عملية دهم في مدينة
دير الزور
، شرقي البلاد، أسفرت عن توقيف عنصرين، أحدهما ضابط، يُعتقد أنهما كانا ينتميان إلى
الحرس الثوري الإيراني
، وفقًا لما أفاد به
المرصد السوري لحقوق الإنسان
، يوم الاثنين.
Advertisement
وأشار المرصد إلى أن المعتقلين متهمان بالتورط في جرائم قتل واعتقالات تعسفية بحق مدنيين خلال فترات سابقة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حملة أمنية تستهدف الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، أفاد المرصد بأن
قوات الأمن
العام شنّت حملة مداهمات واسعة في مدينة الميادين
بريف
دير
الزور
الشرقي، وذلك عقب تفجير سيارة مفخخة قرب مركز الشرطة في المدينة.
وأسفرت هذه الحملة عن توقيف 12 شخصًا، يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش، إضافة إلى عناصر سابقين في قوات النظام والميليشيات
الإيرانية
التي كانت تنشط في المنطقة.
مواضيع ذات صلة
محافظة دير الزور: العميد المعتقل "عبد الكريم الحمادة" كان مسؤول التواصل مع الحرس الثوري
Lebanon 24
محافظة دير الزور: العميد المعتقل "عبد الكريم الحمادة" كان مسؤول التواصل مع الحرس الثوري
20/05/2025 13:52:30
20/05/2025 13:52:30
Lebanon 24
Lebanon 24
محافظة دير الزور: الأمن العام يلقي القبض على ضابط برتبة عميد مقرب من ماهر الأسد
Lebanon 24
محافظة دير الزور: الأمن العام يلقي القبض على ضابط برتبة عميد مقرب من ماهر الأسد
20/05/2025 13:52:30
20/05/2025 13:52:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الحرس الثوري الإيراني: إيران لا تسعى إلى امتلاك الأسلحة النووية وقد أزالتها من عقيدتها العسكرية
Lebanon 24
قائد الحرس الثوري الإيراني: إيران لا تسعى إلى امتلاك الأسلحة النووية وقد أزالتها من عقيدتها العسكرية
20/05/2025 13:52:30
20/05/2025 13:52:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مساعد العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني: ميناء رجائي تجاري ولا تمر من خلاله الشحنات العسكرية
Lebanon 24
مساعد العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني: ميناء رجائي تجاري ولا تمر من خلاله الشحنات العسكرية
20/05/2025 13:52:30
20/05/2025 13:52:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد أميركا... الإتّحاد الأوروبيّ يرفع كلّ العقوبات عن سوريا
Lebanon 24
بعد أميركا... الإتّحاد الأوروبيّ يرفع كلّ العقوبات عن سوريا
06:44 | 2025-05-20
20/05/2025 06:44:20
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة عربيّة تُعلن عن إكتشاف كبير للغاز
Lebanon 24
دولة عربيّة تُعلن عن إكتشاف كبير للغاز
06:36 | 2025-05-20
20/05/2025 06:36:56
Lebanon 24
Lebanon 24
في أم درمان... انفجارات واشتباكات بين الجيش والدعم السريع
Lebanon 24
في أم درمان... انفجارات واشتباكات بين الجيش والدعم السريع
06:12 | 2025-05-20
20/05/2025 06:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: 14 ألف رضيع في غزة مهددون بالموت خلال 48 ساعة
Lebanon 24
الأمم المتحدة: 14 ألف رضيع في غزة مهددون بالموت خلال 48 ساعة
05:58 | 2025-05-20
20/05/2025 05:58:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الخزانة البريطانيّة: نقترب من توقيع إتّفاق تجاريّ مع دول الخليج
Lebanon 24
وزيرة الخزانة البريطانيّة: نقترب من توقيع إتّفاق تجاريّ مع دول الخليج
05:46 | 2025-05-20
20/05/2025 05:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... ممثل لبنانيّ ينفصل عن زوجته: "رايحين انطلق ما مشي الحال"
Lebanon 24
بالفيديو... ممثل لبنانيّ ينفصل عن زوجته: "رايحين انطلق ما مشي الحال"
10:17 | 2025-05-19
19/05/2025 10:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المبلغ الكبير... إتّهام بالنصب يطال إبنتيّ فنان راحل شهير
Lebanon 24
المبلغ الكبير... إتّهام بالنصب يطال إبنتيّ فنان راحل شهير
09:27 | 2025-05-19
19/05/2025 09:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
خرق يُبدّل الحسابات في بيروت
Lebanon 24
خرق يُبدّل الحسابات في بيروت
08:29 | 2025-05-19
19/05/2025 08:29:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إتّهامات خطيرة... زوجة فنان لبنانيّ شهير تشنّ هجوماً قويّاً عليه وهذا ما زعمته (فيديو)
Lebanon 24
إتّهامات خطيرة... زوجة فنان لبنانيّ شهير تشنّ هجوماً قويّاً عليه وهذا ما زعمته (فيديو)
07:20 | 2025-05-19
19/05/2025 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من شركات التأمين.. رسائل "مفاجئة" تلقاها مواطنون
Lebanon 24
من شركات التأمين.. رسائل "مفاجئة" تلقاها مواطنون
07:52 | 2025-05-19
19/05/2025 07:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:44 | 2025-05-20
بعد أميركا... الإتّحاد الأوروبيّ يرفع كلّ العقوبات عن سوريا
06:36 | 2025-05-20
دولة عربيّة تُعلن عن إكتشاف كبير للغاز
06:12 | 2025-05-20
في أم درمان... انفجارات واشتباكات بين الجيش والدعم السريع
05:58 | 2025-05-20
الأمم المتحدة: 14 ألف رضيع في غزة مهددون بالموت خلال 48 ساعة
05:46 | 2025-05-20
وزيرة الخزانة البريطانيّة: نقترب من توقيع إتّفاق تجاريّ مع دول الخليج
05:35 | 2025-05-20
مجزرة جديدة في غزة: 55 شهيداً بينهم فنانة و13 من أفراد أسرتها
فيديو
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
00:23 | 2025-05-19
20/05/2025 13:52:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
23:22 | 2025-05-18
20/05/2025 13:52:30
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
06:24 | 2025-05-18
20/05/2025 13:52:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24