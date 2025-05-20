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أحدهما ضابط.. اعتقال عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في دير الزور

Lebanon 24
20-05-2025 | 03:10
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نفّذ الأمن العام السوري عملية دهم في مدينة دير الزور، شرقي البلاد، أسفرت عن توقيف عنصرين، أحدهما ضابط، يُعتقد أنهما كانا ينتميان إلى الحرس الثوري الإيراني، وفقًا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الاثنين.
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وأشار المرصد إلى أن المعتقلين متهمان بالتورط في جرائم قتل واعتقالات تعسفية بحق مدنيين خلال فترات سابقة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حملة أمنية تستهدف الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، أفاد المرصد بأن قوات الأمن العام شنّت حملة مداهمات واسعة في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وذلك عقب تفجير سيارة مفخخة قرب مركز الشرطة في المدينة.

وأسفرت هذه الحملة عن توقيف 12 شخصًا، يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش، إضافة إلى عناصر سابقين في قوات النظام والميليشيات الإيرانية التي كانت تنشط في المنطقة.
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