دولة عربيّة تُعلن عن إكتشاف كبير للغاز

أعلنت الشركة الفرعونية للبترول عن تحقيق إنجازات استكشافية وإنتاجية قياسية في مصر خلال العام المالي الجاري.



وكشف المهندس رئيس الشركة، عن اكتشاف احتياطيات غازية تقدر بنحو 1.5 تريليون قدم مكعب في خزانات طبقات الألوجوسين، مع بدء التحضيرات لحفر بئر استكشافية في طبقات حقل أتول العميقة. (روسيا اليوم)

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