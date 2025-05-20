Advertisement

عربي-دولي

فيديو جديد لزلزال حصل قبل حوالي شهرين... هكذا تصدعت قشرة الأرض!

Lebanon 24
20-05-2025 | 07:20
A-
A+
Doc-P-1363247-638833477790420266.jpg
Doc-P-1363247-638833477790420266.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهر مقطع فيديو جديد من زلزال ميانمار الذي حصل في 28 آذار الماضي، تصدع قشرة الأرض وانزلاقها.


ودأب العلماء على توثيق هذا النوع من النزوح السطحي بعد وقوع الزلزال، ولكن نادرًا ما تم التقاطه أثناء وقوعه.
Advertisement
 
والتقطت كاميرا مراقبة في منشأة الطاقة الشمسية "ثابياي وا" التابعة لشركة "جي بي إنرجي" في ميانمار لحظة تصدع وتشقق الأرض عند وقوع الزلزال بقوّة 7.7 على مقياس ريختر. (العربية)
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
قشرة الأرض تحت الغرب الأميركي تتسرب إلى باطن الكوكب... هذا ما كشفته آخر الدراسات
lebanon 24
20/05/2025 20:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
شقّ الأرض وحطّم المباني.. مشاهد جديدة مروّعة من زلزال ميانمار المدمر! (فيديو)
lebanon 24
20/05/2025 20:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد مذهلة لقشر الموز.. تعرفوا اليها
lebanon 24
20/05/2025 20:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
سيّدة سوريّة فقدت أولادها منذ حوالي شهرين... وسلاف فواخرجي تُناشد (صورة)
lebanon 24
20/05/2025 20:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

فيديو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:29 | 2025-05-20
13:24 | 2025-05-20
13:09 | 2025-05-20
13:02 | 2025-05-20
12:40 | 2025-05-20
12:35 | 2025-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24