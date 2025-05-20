فيديو جديد لزلزال حصل قبل حوالي شهرين... هكذا تصدعت قشرة الأرض!

أظهر مقطع فيديو جديد من زلزال ميانمار الذي حصل في 28 آذار الماضي، تصدع قشرة الأرض وانزلاقها.





ودأب العلماء على توثيق هذا النوع من النزوح السطحي بعد وقوع الزلزال، ولكن نادرًا ما تم التقاطه أثناء وقوعه.

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والتقطت كاميرا مراقبة في منشأة الطاقة الشمسية "ثابياي وا" التابعة لشركة "جي بي إنرجي" في ميانمار لحظة تصدع وتشقق الأرض عند وقوع الزلزال بقوّة 7.7 على مقياس ريختر. (العربية)