إسرائيل.. "صهر مدير المستوطنات" يُقتل بنيران صديقه

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كشف تحقيق أولى أجراه الجيش إلى أن الرقيب يوسف البالغ من العمر 22 عاما "صهر مدير " في الجيش الإسرائيلي والذي قتل في شمال أمس الاثنين أصيب بـ"نيران صديقة " بحسب تقرير لصحيفة "تايمز أوف ".ووفقا للنتائج التي أوردتها صحيفة "جيروزالم بوست" ، فقد دخلت قوة منفصلة نفقا خاصا بحركة ، كان يتواجد فيه شيراك بالفعل، وفتحت نيران أسلحتها دون علمها بوجود فرد آخر تابع للجيش الإسرائيلي.وكان شيراك /22 عاما/ - وهو من موقع "حرشة" في - جنديا في كتيبة الهندسة القتالية رقم 601 التابعة للجيش الإسرائيلي.وكان قد تزوج قبل سبعة أشهر فقط، وترك والديه وثلاث شقيقات، بحسب الصحيفة.بدورها، قالت صحيفة " " إسرائيلية، إن عسكريين آخرين أصيبا بجروح طفيفة في نفس الواقعة "التي لا تزال قيد التحقيق، ولم تُنشر تفاصيلها بعد".وقال وزير دفاع إسرائيل، : "تلقيتُ ببالغ الحزن نبأ وفاة المرحوم يوسف يهودا هيراك، مقاتل الهندسة القتالية، الذي سقط في معركة شمال قطاع غزة".وأضاف : "تزوج يوسف قبل بضعة أشهر فقط من يومينا، وهو صهر يهودا إلياهو، الذي يعمل معي مديرًا عامًا لدائرة الاستيطان في ، أشارك عائلته وأصدقاءه حزنهم العميق، وأدعوهم لمواساتهم في أحلك الظروف من أجله، سنواصل التزامنا بإعادة جميع المختطفين وسحق حكم الإرهاب في غزة. رحم الله روحه الطاهرة". (العربية)