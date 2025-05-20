إسرائيل.. "صهر مدير المستوطنات" يُقتل بنيران صديقه

كشف تحقيق أولى أجراه الجيش الإسرائيلي
إلى أن الرقيب يوسف يهودا شيراك
البالغ من العمر 22 عاما "صهر مدير المستوطنات
" في الجيش الإسرائيلي والذي قتل في شمال قطاع غزة
أمس الاثنين أصيب بـ"نيران صديقة " بحسب تقرير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل
".
ووفقا للنتائج التي أوردتها صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية
، فقد دخلت قوة منفصلة نفقا خاصا بحركة حماس
، كان يتواجد فيه شيراك بالفعل، وفتحت نيران أسلحتها دون علمها بوجود فرد آخر تابع للجيش الإسرائيلي.
وكان شيراك /22 عاما/ - وهو من موقع "حرشة" في مجلس بنيامين الإقليمي شمال الضفة الغربية
- جنديا في كتيبة الهندسة القتالية رقم 601 التابعة للجيش الإسرائيلي.
وكان قد تزوج قبل سبعة أشهر فقط، وترك والديه وثلاث شقيقات، بحسب الصحيفة.
بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت
" إسرائيلية، إن عسكريين آخرين أصيبا بجروح طفيفة في نفس الواقعة "التي لا تزال قيد التحقيق، ولم تُنشر تفاصيلها بعد".
وقال وزير دفاع إسرائيل، إسرائيل كاتس
: "تلقيتُ ببالغ الحزن نبأ وفاة المرحوم يوسف يهودا هيراك، مقاتل الهندسة القتالية، الذي سقط في معركة شمال قطاع غزة".
وأضاف كاتس
: "تزوج يوسف قبل بضعة أشهر فقط من يومينا، وهو صهر يهودا إلياهو، الذي يعمل معي مديرًا عامًا لدائرة الاستيطان في وزارة الدفاع
، أشارك عائلته وأصدقاءه حزنهم العميق، وأدعوهم لمواساتهم في أحلك الظروف من أجله، سنواصل التزامنا بإعادة جميع المختطفين وسحق حكم الإرهاب في غزة. رحم الله روحه الطاهرة". (العربية)