معارك قرب قاعدة حميميم في سوريا وسقوط قتلى.. إليكم ما حصل

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ويشهد محيط الروسية الواقعة في الساحل السوري حالة من التوتر على امتداد الساعات الماضية.وقالت مصادر لـ"إرم نيوز" إن المهاجمين، وهم من المقاتلين الأجانب، حاولوا اختراق النقاط الأمنية المحيطة بالقاعدة الواقعة مدينة ، إلا أن القوات الروسية تصدت لهم، واندلع على إثر ذلك أسفر عن مقتل 3 منهم، بينما فرّ رابع تحت غطاء ناري باستخدام قذيفة "آر بي جي".وأكدت المصادر أنه "تم تحديد هويات المسلحين، وجميعهم ينحدرون من ، ولا يعترفون بالحكومة الجديدة".في وقت سابق الثلاثاء، تحدث عن حالة توتر أمني كبير في محيط قاعدة حميميم، عقب هجوم شنته مجموعة مسلحة يرجح أنها "رديفة" لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة السورية. (ارم)