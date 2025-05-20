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معارك قرب قاعدة حميميم في سوريا وسقوط قتلى.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
20-05-2025 | 11:48
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قتل 3 مسلحين يحملون الجنسية الأوزبكية اليوم الثلاثاء خلال محاولتهم تنفيذ هجوم على مدخل قاعدة حميميم الجوية الروسية غربي سوريا.
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ويشهد محيط القاعدة الروسية الواقعة في الساحل السوري حالة من التوتر على امتداد الساعات الماضية.

وقالت مصادر لـ"إرم نيوز" إن المهاجمين، وهم من المقاتلين الأجانب، حاولوا اختراق النقاط الأمنية المحيطة بالقاعدة الواقعة جنوب شرق مدينة اللاذقية، إلا أن القوات الروسية تصدت لهم، واندلع على إثر ذلك تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل 3 منهم، بينما فرّ رابع تحت غطاء ناري باستخدام قذيفة "آر بي جي".

وأكدت المصادر أنه "تم تحديد هويات المسلحين، وجميعهم ينحدرون من أوزبكستان، ولا يعترفون بالحكومة السورية الجديدة".

في وقت سابق الثلاثاء، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن حالة توتر أمني كبير في محيط قاعدة حميميم، عقب هجوم شنته مجموعة مسلحة يرجح أنها "رديفة" لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة السورية. (ارم)
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