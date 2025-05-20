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إقتصاد

2100 طن.. تعرّفوا إلى الدولة التي تتصدّر مورّدي الخيار إلى بولندا

Lebanon 24
20-05-2025 | 11:50
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رفعت روسيا صادراتها من الخيار إلى بولندا في شهر آذار الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات، متقدّمة إلى صدارة الدول المصدّرة لهذا المنتج.
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وجاء ذلك بحسب تحليلات أجرتها وكالة "ريا نوفوستي" لبيانات "يوروستات".
ووصلت قيمة الواردات البولندية من الخيار إلى 3.25 مليون يورو بزيادة نسبتها 60% عن شباط الماضي.

وساهمت الصادرات الروسية بـ83% من إجمالي واردات بولندا من الخيار، حيث استوردت بولندا 2100 طن بقيمة 2.7 مليون يورو من روسيا، بزيادة 2.5 ضعف مقارنة بشهر شباط الماضي، وارتفاعا بنسبة 25% عن آذار 2023.
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