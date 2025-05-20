2100 طن.. تعرّفوا إلى الدولة التي تتصدّر مورّدي الخيار إلى بولندا

رفعت صادراتها من الخيار إلى في شهر آذار الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات، متقدّمة إلى صدارة الدول المصدّرة لهذا المنتج.

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وجاء ذلك بحسب تحليلات أجرتها وكالة " " لبيانات "يوروستات". وجاء ذلك بحسب تحليلات أجرتها وكالة " " لبيانات "يوروستات".

ووصلت قيمة الواردات من الخيار إلى 3.25 مليون بزيادة نسبتها 60% عن شباط الماضي.



وساهمت الصادرات الروسية بـ83% من إجمالي واردات بولندا من الخيار، حيث استوردت بولندا 2100 طن بقيمة 2.7 مليون يورو من روسيا، بزيادة 2.5 ضعف مقارنة بشهر شباط الماضي، وارتفاعا بنسبة 25% عن آذار 2023.