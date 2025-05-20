زلزال بقوة 6,4 درجات ضرب قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة

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ضرب زلزال بلغت قوته 6,4 درجات قبالة ساحل بابوا ، بحسب ما أفاد الأميركي.وسجل الزلزال على عمق 52,7 كيلومترا وعلى بعد حوالى 117 كيلومترا من مدينة انغورام.وقالت الوكالة الأميركية للتحذير من التسونامي إن "لا تهديد بحدوث تسونامي نتيجة الزلزال". (الوكالة الوطنية)