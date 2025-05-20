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زلزال بقوة 6,4 درجات ضرب قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة

Lebanon 24
20-05-2025 | 13:29
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ضرب زلزال بلغت قوته 6,4 درجات قبالة ساحل بابوا غينيا الجديدة الشمالي، بحسب ما  أفاد معهد الجيوفيزياء الأميركي.
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وسجل الزلزال على عمق 52,7 كيلومترا وعلى بعد حوالى 117 كيلومترا من مدينة انغورام.

وقالت الوكالة الأميركية للتحذير من التسونامي إن "لا تهديد بحدوث تسونامي نتيجة الزلزال". (الوكالة الوطنية)
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