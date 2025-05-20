لماذا سلّمت دمشق وثائق كوهين؟

كشفت مصادر مطّلعة لوكالة " " أن الحكومة وافقت على تسليم مقتنيات الجاسوس إلى ، في خطوة وصفت بأنها بادرة حسن نية تجاه السابق ، ومحاولة لتخفيف التوترات آنذاك.

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وكان قد أعلن استرجاع نحو 2500 وثيقة وصورة ومقتنيات شخصية كانت ضمن "الأرشيف السوري الرسمي" الخاص بالعميل السابق لجهاز ، الذي أدى مهمات استخبارية حتى انكشاف أمره وإعدامه في الستينات.