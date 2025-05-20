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عربي-دولي

لماذا سلّمت دمشق وثائق كوهين؟

Lebanon 24
20-05-2025 | 13:52
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كشفت مصادر مطّلعة لوكالة "رويترز" أن الحكومة السورية وافقت على تسليم مقتنيات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين إلى إسرائيل، في خطوة وصفت بأنها بادرة حسن نية تجاه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ومحاولة لتخفيف التوترات آنذاك.
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وكان قد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي استرجاع نحو 2500 وثيقة وصورة ومقتنيات شخصية كانت ضمن "الأرشيف السوري الرسمي" الخاص بالعميل السابق لجهاز الموساد إيلي كوهين، الذي أدى مهمات استخبارية حتى انكشاف أمره وإعدامه في الستينات.
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