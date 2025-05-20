بشكل عاجل.. إخلاء القصر الرئاسي في تشيلي

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تم إخلاء في تشيلي وعدة مبان أخرى في العاصمة .وأفاد شهود ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، بأن إخلاء قصر لا مونيدا الرئاسي في تشيلي وعدة مبان أخرى في العاصمة بسبب انبعاث رائحة غاز قوية، وفق .واحتشد المئات أمام والمباني المحيطة به. وقالت السلطات الصحية ورجال إطفاء إنهم يحققون في الواقعة لكنهم لم يحددوا السبب حتى الآن.وذكرت الشرطة المحلية أنها تلقت بلاغات عن انتشار رائحة غاز قوية في مواقع عدة بوسط المدينة، ودعت إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة.ونصحت السلطات السكان بتجنب وسط المدينة حيث يُجري رجال الإطفاء اختبارات. ويركزون الجهود على المستشفيات والمدارس وغيرها من المواقع ذات الأولوية القصوى.ولاحقا، قال القائد بهيئة الإطفاء في سانتياجو في إن القياسات المسجلة في أنحاء المدينة "لا تظهر مستويات خطيرة أو غير طبيعية".وأضاف تارديتو أنه يتوقع أن تتبدد رائحة في غضون ساعات.وتابع أن سبب الرائحة لم يُحدد بعد وما زال قيد التحقيق. (العين)