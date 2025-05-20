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عربي-دولي

116 منظمة دولية ومحلية تدعو لإنقاذ اليمن من الكارثة الإنسانية

Lebanon 24
20-05-2025 | 15:32
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طالبت 116 منظمة أممية وأهلية العاملة في اليمن المجتمع الدولي إلى التدخل السريع لإنقاذ البلاد من كارثة إنسانية تهدد ملايين الأرواح وجاء هذا النداء في بيان مشترك تم إصداره اليوم الثلاثاء، في ظل تفاقم الأوضاع الإغاثية وتزايد الاحتياجات في جميع أنحاء البلاد مع نقص حاد في التمويل.
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أوضحت المنظمات، التي تشمل منظمات مثل اليونيسف ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وغيرها، أن الوضع في اليمن قد بلغ ذروته، حيث يواجه المواطنون أصعب عام منذ أكثر من عشر سنوات وحيث أدى استمرار الصراع والانهيار الاقتصادي وتداعيات المناخ إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير.
أشارت المنظمات إلى أنه بعد بدء عام 2025، لم يتم تأمين أكثر من 10% من خطة الاحتياجات الإنسانية في اليمن وهذا النقص يمنع وصول المساعدات الضرورية لملايين الأشخاص، بما في ذلك النساء والأطفال والمجتمعات النازحة وتضيف المنظمات أن هذه الظروف تتطلب زيادة عاجلة في المساعدات الإنمائية للمساهمة في تحسين الأوضاع الإنسانية.
وسيعقد الاتحاد الأوروبي غداً اجتماعاً في بروكسل لمناقشة الوضع الإنساني المتفاقم، حيث تشتد الأزمة بفعل الصراعات المستمرة وتأثيرات الحوثيين على البنية التحتية والاقتصاد ويتضاعف المعاناة في ظل منع تصدير النفط واستهداف الموانئ، مما يقوض الجهود المبذولة لتحسين الظروف المعيشية للسكان. (سعودي اون)
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