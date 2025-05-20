21
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
116 منظمة دولية ومحلية تدعو لإنقاذ اليمن من الكارثة الإنسانية
Lebanon 24
20-05-2025
|
15:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
طالبت 116 منظمة أممية وأهلية العاملة في اليمن
المجتمع الدولي
إلى التدخل السريع لإنقاذ البلاد من كارثة إنسانية تهدد ملايين الأرواح وجاء هذا النداء في بيان مشترك تم إصداره اليوم الثلاثاء، في ظل تفاقم الأوضاع الإغاثية وتزايد الاحتياجات في جميع أنحاء البلاد مع نقص حاد في التمويل.
Advertisement
أوضحت المنظمات، التي تشمل منظمات مثل
اليونيسف
ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وغيرها، أن الوضع في اليمن قد بلغ ذروته، حيث يواجه المواطنون أصعب عام منذ أكثر من عشر سنوات وحيث أدى استمرار الصراع والانهيار الاقتصادي وتداعيات المناخ إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير.
أشارت المنظمات إلى أنه بعد بدء عام 2025، لم يتم تأمين أكثر من 10% من خطة الاحتياجات الإنسانية في اليمن وهذا النقص يمنع وصول المساعدات الضرورية لملايين الأشخاص، بما في ذلك النساء والأطفال والمجتمعات النازحة وتضيف المنظمات أن هذه الظروف تتطلب زيادة عاجلة في المساعدات الإنمائية للمساهمة في تحسين الأوضاع الإنسانية.
وسيعقد
الاتحاد الأوروبي
غداً اجتماعاً في
بروكسل
لمناقشة الوضع الإنساني المتفاقم، حيث تشتد الأزمة بفعل الصراعات المستمرة وتأثيرات الحوثيين على البنية التحتية والاقتصاد ويتضاعف المعاناة في ظل منع تصدير
النفط
واستهداف الموانئ، مما يقوض الجهود المبذولة لتحسين الظروف المعيشية للسكان. (سعودي اون)
مواضيع ذات صلة
منظمة الهجرة الدولية: بعد مرور عامين على بداية أزمة السودان فإن حجم المعاناة الإنسانية مذهل
Lebanon 24
منظمة الهجرة الدولية: بعد مرور عامين على بداية أزمة السودان فإن حجم المعاناة الإنسانية مذهل
21/05/2025 05:07:47
21/05/2025 05:07:47
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة العفو الدولية: نتنياهو متهم باستهداف المدنيين عمدا وارتكاب جرائم ضد الإنسانية
Lebanon 24
منظمة العفو الدولية: نتنياهو متهم باستهداف المدنيين عمدا وارتكاب جرائم ضد الإنسانية
21/05/2025 05:07:47
21/05/2025 05:07:47
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالخروج عن صمتهم واتخاذ خطوات عاجلة لوقف المجازر
Lebanon 24
حماس: نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالخروج عن صمتهم واتخاذ خطوات عاجلة لوقف المجازر
21/05/2025 05:07:47
21/05/2025 05:07:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة بغزة للجزيرة مباشر: نناشد المنظمات الإنسانية التدخل لإنقاذ حياة المرضى بسبب العجز الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية
Lebanon 24
مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة بغزة للجزيرة مباشر: نناشد المنظمات الإنسانية التدخل لإنقاذ حياة المرضى بسبب العجز الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية
21/05/2025 05:07:47
21/05/2025 05:07:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
معلومات أميركية تشير إلى تجهيز إسرائيل لضربة على منشآت نووية إيرانية
Lebanon 24
معلومات أميركية تشير إلى تجهيز إسرائيل لضربة على منشآت نووية إيرانية
19:03 | 2025-05-20
20/05/2025 07:03:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بولندا تعلن استعدادها لإغلاق الحدود مع ألمانيا
Lebanon 24
بولندا تعلن استعدادها لإغلاق الحدود مع ألمانيا
16:58 | 2025-05-20
20/05/2025 04:58:45
Lebanon 24
Lebanon 24
خطّطوا لاغتيال شخصية مهمة.. هكذا جنّدت إيران عملاء داخل إسرائيل
Lebanon 24
خطّطوا لاغتيال شخصية مهمة.. هكذا جنّدت إيران عملاء داخل إسرائيل
16:40 | 2025-05-20
20/05/2025 04:40:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير رسمي ومهم من أحبار الوشم
Lebanon 24
تحذير رسمي ومهم من أحبار الوشم
16:36 | 2025-05-20
20/05/2025 04:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي في تصريح مفاجئ: عملية "عربات جدعون" لن تُخضع حماس!
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي في تصريح مفاجئ: عملية "عربات جدعون" لن تُخضع حماس!
16:30 | 2025-05-20
20/05/2025 04:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تذكرون الفنانة عايدة أبو جودة؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد سنوات طويلة من الغياب (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون الفنانة عايدة أبو جودة؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد سنوات طويلة من الغياب (فيديو)
02:57 | 2025-05-20
20/05/2025 02:57:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُوقف حفلها وتُوبخ أحد المعجبين... شاهدوا بالفيديو ماذا قالت له
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُوقف حفلها وتُوبخ أحد المعجبين... شاهدوا بالفيديو ماذا قالت له
07:11 | 2025-05-20
20/05/2025 07:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تخلت عن شعرها وأطلت بقصة "صبيانية".. ممثلة سورية شهيرة تُفاجئ الجميع بـ"لوك" غيّر ملامحها (فيديو)
Lebanon 24
تخلت عن شعرها وأطلت بقصة "صبيانية".. ممثلة سورية شهيرة تُفاجئ الجميع بـ"لوك" غيّر ملامحها (فيديو)
23:26 | 2025-05-19
19/05/2025 11:26:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بتوكسيدو باللون الأحمر.. نجل الفنان راغب علامة على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
Lebanon 24
بتوكسيدو باللون الأحمر.. نجل الفنان راغب علامة على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
02:13 | 2025-05-20
20/05/2025 02:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان يكشف.. هذا ما حصل مع طائرة لـ"الميدل إيست"! (فيديو)
Lebanon 24
بيان يكشف.. هذا ما حصل مع طائرة لـ"الميدل إيست"! (فيديو)
08:23 | 2025-05-20
20/05/2025 08:23:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:03 | 2025-05-20
معلومات أميركية تشير إلى تجهيز إسرائيل لضربة على منشآت نووية إيرانية
16:58 | 2025-05-20
بولندا تعلن استعدادها لإغلاق الحدود مع ألمانيا
16:40 | 2025-05-20
خطّطوا لاغتيال شخصية مهمة.. هكذا جنّدت إيران عملاء داخل إسرائيل
16:36 | 2025-05-20
تحذير رسمي ومهم من أحبار الوشم
16:30 | 2025-05-20
مسؤول إسرائيلي في تصريح مفاجئ: عملية "عربات جدعون" لن تُخضع حماس!
16:25 | 2025-05-20
مأساة في غزة.. 26 فلسطينيًا يفقدون حياتهم خلال يوم بسبب الجوع
فيديو
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
00:23 | 2025-05-19
21/05/2025 05:07:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
23:22 | 2025-05-18
21/05/2025 05:07:47
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
06:24 | 2025-05-18
21/05/2025 05:07:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24