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عربي-دولي

ترامب يكشف عن تفاصيل "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي

Lebanon 24
20-05-2025 | 16:06
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كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تفاصيل مشروع دفاعي جديد أطلق عليه اسم "القبة الذهبية"، يهدف إلى بناء درع صاروخي متطور قادر على صد أي ضربات بعيدة المدى، حتى تلك التي قد تنطلق من الفضاء.
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وقال ترامب: "سأقوم ببناء نظام دفاع صاروخي لا مثيل له، قادر على إحباط أي هجوم كان، مهما بلغ مداه أو مصدره"، مشيرًا إلى أن كندا أبدت رغبة رسمية بالانضمام إلى المنظومة.
 
تابع:" وعدت خلال حملتي الانتخابية ببناء درع يحمي سماءنا من الصواريخ الباليستية وسوف أفعل".

أضاف:" بناء القبة الذهبية الصاروخية سيستغرق نحو 3 أعوام أي أنها ستستكمل قبل نهاية ولايتي الرئاسية".
 
 وأكّد أنّه "ساعدنا إسرائيل في بناء القبة الصاروخية وسنفعل ذلك في بلدنا وستكون الأفضل على الإطلاق".
 
ولفت إلى أن  كلفة القبة الذهبية ستصل إلى 175 مليار دولار.
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