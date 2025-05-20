ترامب يكشف عن تفاصيل "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي

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وقال : "سأقوم ببناء نظام دفاع صاروخي لا مثيل له، قادر على إحباط أي هجوم كان، مهما بلغ مداه أو مصدره"، مشيرًا إلى أن أبدت رغبة رسمية بالانضمام إلى المنظومة. كشف الرئيس الأميركي عن تفاصيل مشروع دفاعي جديد أطلق عليه اسم " الذهبية"، يهدف إلى بناء درع صاروخي متطور قادر على صد أي ضربات بعيدة المدى، حتى تلك التي قد تنطلق من الفضاء.وقال : "سأقوم ببناء نظام دفاع صاروخي لا مثيل له، قادر على إحباط أي هجوم كان، مهما بلغ مداه أو مصدره"، مشيرًا إلى أن أبدت رغبة رسمية بالانضمام إلى المنظومة.

تابع:" وعدت خلال حملتي ببناء درع يحمي سماءنا من الصواريخ الباليستية أفعل".



أضاف:" بناء القبة الذهبية الصاروخية سيستغرق نحو 3 أعوام أي أنها ستستكمل قبل نهاية ولايتي الرئاسية".

وأكّد أنّه "ساعدنا في بناء القبة الصاروخية وسنفعل ذلك في بلدنا وستكون الأفضل على الإطلاق".

ولفت إلى أن كلفة القبة الذهبية ستصل إلى 175 مليار دولار.