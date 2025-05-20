الإمارات تُعزي المكسيك بضحايا اصطدام سفينة بجسر في نيويورك

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أعربت ، عن تضامنها مع ، وقدّمت صادق تعازيها في ضحايا حادث اصطدام سفينة تابعة للبحرية المكسيكية، في جسر في ، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.، في بيان لها، أن تعرب عن خالص التعازي والمواساة للمكسيك، ولأهالي ضحايا هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.