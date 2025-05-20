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عربي-دولي

الإمارات تُعزي المكسيك بضحايا اصطدام سفينة بجسر في نيويورك

Lebanon 24
20-05-2025 | 23:32
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أعربت دولة الإمارات، عن تضامنها مع المكسيك، وقدّمت صادق تعازيها في ضحايا حادث اصطدام سفينة تابعة للبحرية المكسيكية، في جسر بروكلين في نيويورك، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
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وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة للمكسيك، ولأهالي ضحايا هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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