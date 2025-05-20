في أول تعليق له.. هذا ما قاله وزير دفاع سوريا بعد القرار الأوروبي برفع العقوبات

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أكد السوري مرهف ، الثلاثاء، أن رفع يمثل بداية نحو السلام والازدهار للشعب السوري.وأوضح: "تلقى الشعب السوري اليوم قرار برفع العقوبات المفروضة على ".وأضاف أبو قصرة: "إننا نثمن هذه الخطوة التي تعكس توجهاً إيجابياً يصب في مصلحة سوريا وشعبها الذي يستحق السلام والازدهار".وتابع: "نتوجه بالشكر إلى جميع الجهات التي ساهمت في تحقيق هذا القرار، ونؤكد أن هذه الخطوة تمثل بداية". (سكاي نيوز)