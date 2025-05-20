Advertisement

عربي-دولي

في أول تعليق له.. هذا ما قاله وزير دفاع سوريا بعد القرار الأوروبي برفع العقوبات

Lebanon 24
20-05-2025 | 23:34
A-
A+
Doc-P-1363545-638834062009625512.jpg
Doc-P-1363545-638834062009625512.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، الثلاثاء، أن رفع العقوبات يمثل بداية نحو السلام والازدهار للشعب السوري.
Advertisement


وأوضح: "تلقى الشعب السوري اليوم قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات المفروضة على سوريا".

وأضاف أبو قصرة: "إننا نثمن هذه الخطوة التي تعكس توجهاً إيجابياً يصب في مصلحة سوريا وشعبها الذي يستحق السلام والازدهار".

وتابع: "نتوجه بالشكر إلى جميع الجهات التي ساهمت في تحقيق هذا القرار، ونؤكد أن هذه الخطوة تمثل بداية". (سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السوري: قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات سيعزز الأمن والاستقرار في سوريا
lebanon 24
21/05/2025 09:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات سيعزز الأمن والاستقرار في سوريا
lebanon 24
21/05/2025 09:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أبلغنا إسرائيل برفع العقوبات عن سوريا وقلت لهم سبب هذا القرار
lebanon 24
21/05/2025 09:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
أوّل تعليق سوري على قرار ترامب برفع العقوبات
lebanon 24
21/05/2025 09:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:22 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:12 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:49 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:22 | 2025-05-21
01:12 | 2025-05-21
01:10 | 2025-05-21
01:04 | 2025-05-21
00:49 | 2025-05-21
00:47 | 2025-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24