روبيو: روسيا تعرض خلال أيام شروط هدنة مع أوكرانيا

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وقال خلال جلسة استماع أمام إنه "في وقت ما، قريبا جدا، ربما خلال بضعة أيام، ربما هذا الأسبوع، سيقدّم الجانب الروسي الشروط التي يريدها أن تتحقّق" للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. الأميركي، ، الثلاثاء، أنه يتوقع أن تعرض "خلال أيام" شروطها لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع ، معتبرا أن هذه الخطوة ستسمح لواشنطن بتقييم مدى جدية في سعيها للسلام.وقال خلال جلسة استماع أمام إنه "في وقت ما، قريبا جدا، ربما خلال بضعة أيام، ربما هذا الأسبوع، سيقدّم الجانب الروسي الشروط التي يريدها أن تتحقّق" للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأضاف أن توقعه هذا مرده إلى المكالمة الهاتفية التي أجراها يوم الاثنين الرئيس الأميركي مع نظيره الروسي ، وكذلك أيضا إلى المحادثة التي أجراها هو شخصيا خلال عطلة نهاية الأسبوع مع نظيره الروسي .



وأوضح الوزير الأميركي أن سيعرضون "شروطا عامة فحسب تمكّننا من التقدم نحو وقف لإطلاق النار، وهذا الوقف لإطلاق النار من شأنه أن يسمح لنا بعد ذلك بالدخول في مفاوضات مفصلة لإنهاء النزاع".



وأضاف: "نأمل أن يحدث هذا الأمر. نعتقد أن ورقة الشروط التي سيطرحها الروس ستخبرنا بالكثير عن نواياهم الحقيقية". (العربية)