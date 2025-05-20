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عربي-دولي

روبيو: روسيا تعرض خلال أيام شروط هدنة مع أوكرانيا

Lebanon 24
20-05-2025 | 23:50
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أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الثلاثاء، أنه يتوقع أن تعرض روسيا "خلال أيام" شروطها لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، معتبرا أن هذه الخطوة ستسمح لواشنطن بتقييم مدى جدية موسكو في سعيها للسلام.
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وقال روبيو خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ إنه "في وقت ما، قريبا جدا، ربما خلال بضعة أيام، ربما هذا الأسبوع، سيقدّم الجانب الروسي الشروط التي يريدها أن تتحقّق" للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وأضاف أن توقعه هذا مرده إلى المكالمة الهاتفية التي أجراها يوم الاثنين الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك أيضا إلى المحادثة التي أجراها هو شخصيا خلال عطلة نهاية الأسبوع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وأوضح الوزير الأميركي أن الروس سيعرضون "شروطا عامة فحسب تمكّننا من التقدم نحو وقف لإطلاق النار، وهذا الوقف لإطلاق النار من شأنه أن يسمح لنا بعد ذلك بالدخول في مفاوضات مفصلة لإنهاء النزاع".

وأضاف: "نأمل أن يحدث هذا الأمر. نعتقد أن ورقة الشروط التي سيطرحها الروس ستخبرنا بالكثير عن نواياهم الحقيقية". (العربية)
 
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