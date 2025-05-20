قاض أميركي: عمليات ترحيل لجنوب السودان انتهاك محتمل لأمر محكمة

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أمر قاض أميركي أمس الثلاثاء بإبقاء مجموعة من المهاجرين يجري نقلهم جوا إلى في عهدة سلطات الهجرة الأميركيةقائلا إن ترحيلهم انتهاك محتمل لأمر محكمة.وقال قاضي ميرفي في خلال جلسة استماع افتراضية جرى ترتيبها على عجل إنه رغم أنه لن يأمر الطائرة بالعودة، إلا أن هذا خيار يمكن لوزارة الأمن الداخلي استخدامه للامتثال لأمره.وحذر ميرفي من أن مسؤولين قد يمثلوا للمساءلة إذا تبين أنهم انتهكوا أمره السابق الذي حظر الترحيل السريع لمهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم قبل أن تتاح لهم فرص إثارة أي مخاوف من احتمال تعرضهم للتعذيب أو الاضطهاد في تلك البلدان.وقال ميرفي لمحامي الأميركية إليانس بيريس "لدي مؤشر قوي على أن الأمر القضائي الأولي الذي أصدرته قد تم انتهاكه".وقال ميرفي، الذي عينه الرئيس السابق ، إن أي مهاجر مشمول بالأمر القضائي في طريقه إلى يجب أن يبقى في عهدة الحكومة في انتظار جلسة استماع أخرى. (الحدث)