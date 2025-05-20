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عربي-دولي
قاض أميركي: عمليات ترحيل لجنوب السودان انتهاك محتمل لأمر محكمة
Lebanon 24
20-05-2025
|
23:57
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أمر قاض أميركي أمس الثلاثاء
إدارة الرئيس دونالد ترامب
بإبقاء مجموعة من المهاجرين يجري نقلهم جوا إلى
جنوب السودان
في عهدة سلطات الهجرة الأميركية
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قائلا إن ترحيلهم انتهاك محتمل لأمر محكمة.
وقال قاضي
المحكمة الجزئية الأميركية
براين
ميرفي في
بوسطن
خلال جلسة استماع افتراضية جرى ترتيبها على عجل إنه رغم أنه لن يأمر الطائرة بالعودة، إلا أن هذا خيار يمكن لوزارة الأمن الداخلي استخدامه للامتثال لأمره.
وحذر ميرفي من أن مسؤولين قد يمثلوا للمساءلة إذا تبين أنهم انتهكوا أمره السابق الذي حظر الترحيل السريع لمهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم قبل أن تتاح لهم فرص إثارة أي مخاوف من احتمال تعرضهم للتعذيب أو الاضطهاد في تلك البلدان.
وقال ميرفي لمحامي
وزارة العدل
الأميركية إليانس بيريس "لدي مؤشر قوي على أن الأمر القضائي الأولي الذي أصدرته قد تم انتهاكه".
وقال ميرفي، الذي عينه الرئيس
الديمقراطي
السابق
جو بايدن
، إن أي مهاجر مشمول بالأمر القضائي في طريقه إلى
الدولة الأفريقية
يجب أن يبقى في عهدة الحكومة في انتظار جلسة استماع أخرى. (الحدث)
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