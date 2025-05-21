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روسيا تعلن إسقاط 159 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها

Lebanon 24
21-05-2025 | 02:34
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قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء إن الدفاعات الجوية أسقطت 159 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية.
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وأضافت الوزارة أن معظم الطائرات المسيرة سقطت فوق المناطق الغربية من روسيا، لكن ست طائرات منها على الأقل تم إسقاطها فوق منطقة موسكو، التي يتجاوز عدد سكانها 20 مليون نسمة.
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