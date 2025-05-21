بن غفير: رفضت عرض نتانياهو لتولي وزارة الخارجية

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كشف ، مساء أمس الثلاثاء، أن رئيس الوزراء عرض عليه منصب ، لكنه رفض.وقال خلال زيارة لبلدة عومر، الضاحية الشرقية لبئر السبع بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن عرض عليه منصب وزير الخارجية، لكنه رفض، وأضاف "أردت فقط أن أكون وزيراً مسؤولًا عن الشرطة".وتجول بن غفير في عومر لمعالجة مخاوف السكان المستمرة بشأن تدهور السلامة العامة في المنطقة، مشيراً إلى أنه جاري التعامل مع حوادث إطلاق النار والسرقة والقيادة متهورة.وقال بن غفير خلال زيارته "هناك إهمال هنا منذ 30 عاماً، ولكن الأمور تتغير الآن نحو الأفضل حيث تتخذ الشرطة إجراءاتها، وتسعى جاهدة للتواصل، وتجري عمليات تفتيش، ونقوم بتجنيد المزيد من الضباط".