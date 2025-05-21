أوكرانيا تعلن مقتل ألف جندي روسي خلال 24 ساعة

Advertisement

أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين منذ بداية الحرب على الأراضي قبل 3 سنوات إلى نحو 976 ألفاً و780 فرداً، من بينهم 980 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وجاء ذلك وفق بيان نشرته للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي " "، وأوردته "يوكرينفورم"، اليوم الأربعاء.وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10835 دبابة، منها دبابة واحدة أمس الثلاثاء، و22569 مركبة قتالية مدرعة، و28090 نظام مدفعية، و1388 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1167 من .وأضاف البيان أنه تم أيضاً تدمير 372 طائرة حربية، و336 مروحية، و36692 طائرة مسيرة، و3197 صواريخ ، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و49169 من المركبات وخزانات الوقود، و3895 من وحدات المعدات الخاصة.