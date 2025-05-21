اليوم.. كويكب سيقترب بسرعة كبيرة من الأرض!

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أفاد العلماء أن كويكبا بحجم منزل، اكتشف حديثا، سيقترب من الأرض اليوم 21، بمسافة آمنة تعادل ثلث المسافة بين الأرض والقمر.وفقا لوكالة ، سيمرّ الكويكب المسمى 2025 KF على مسافة 115 ألف كم فقط من الأرض.وأثناء مروره، سيتحرّك الكويكب بسرعة 41650 كم في الساعة، وسيقترب أكثر من المنطقة الجنوبية للأرض قبل أن يواصل مداره حول الشمس.ولا يُعدّ 2025 KF حاليا جسما خطيرا محتملا، كما أنه لا يُشكّل أي خطر لاصطدامه بالقمر.ووفقا لمركز الكواكب الصغيرة، اكتشف الفلكيون هذا الجسم الصخري في 19 أيار بواسطة مشروع MAP في التشيلية، أي قبل أيام قليلة فقط من اقترابه الوثيق بكوكبنا. (روسيا اليوم)