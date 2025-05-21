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عربي-دولي

اليوم.. كويكب سيقترب بسرعة كبيرة من الأرض!

Lebanon 24
21-05-2025 | 05:07
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أفاد العلماء أن كويكبا بحجم منزل، اكتشف حديثا، سيقترب من الأرض اليوم 21، بمسافة آمنة تعادل ثلث المسافة بين الأرض والقمر.

وفقا لوكالة ناسا، سيمرّ الكويكب المسمى 2025 KF على مسافة 115 ألف كم فقط من الأرض. 
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وأثناء مروره، سيتحرّك الكويكب بسرعة 41650 كم في الساعة، وسيقترب أكثر من المنطقة القطبية الجنوبية للأرض قبل أن يواصل مداره الطويل حول الشمس.   

ولا يُعدّ 2025 KF حاليا جسما خطيرا محتملا، كما أنه لا يُشكّل أي خطر لاصطدامه بالقمر.

ووفقا لمركز الكواكب الصغيرة، اكتشف الفلكيون هذا الجسم الصخري في 19 أيار بواسطة مشروع MAP في صحراء أتاكاما التشيلية، أي قبل أيام قليلة فقط من اقترابه الوثيق بكوكبنا. (روسيا اليوم)
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