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عربي-دولي
"يديعوت أحرونوت": إسرائيل وصلت إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية على الإطلاق
Lebanon 24
21-05-2025
|
06:48
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ذكر موقع "
روسيا اليوم
"، أنّ صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" الإسرائيليّة قالت في تقريرٍ، إنّ
إسرائيل
وصلت إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية على الإطلاق.
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وتطرّق التقرير للإجراءات المتخذة على
الساحة الدولية
ضدّ إسرائيل على خلفية استمرارها في حرب الإبادة على
قطاع غزة
، أبرزها تعليق
بريطانيا
مفاوضات إتّفاق التجارة الحرة مع إسرائيل.
وبحسب "
يديعوت
أحرونوت"، بعد مرور 592 يوما على بدء الحرب في غزة، وصلت إسرائيل إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية، حيث هددت 3 من أبرز حليفاتها في العالم: بريطانيا وفرنسا وكندا، بفرض عقوبات إذا استمرت الحرب في غزة.
وأضافت: "بعد ذلك بأقل من 24 ساعة، أعلنت بريطانيا عن إلغاء المفاوضات بشأن اتفاق تجارة حرّة مستقبلي مع إسرائيل، واستدعاء السفيرة
الإسرائيلية
في
لندن
تسيبي
حوتوفيلي، لجلسة توبيخ، وفرض عقوبات على عدد من المستوطنين".
وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى الموقف الأميركي إزاء إسرائيل مع إصرارها على مواصلة حرب الإبادة، حيث قالت: "عبرت مصادر في
البيت الأبيض
عن إحباطها من الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل هي الجهة الوحيدة التي لا تعمل على الدفع قدما نحو صفقة شاملة". (روسيا اليوم)
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