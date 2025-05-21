"يديعوت أحرونوت": إسرائيل وصلت إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية على الإطلاق

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ذكر موقع " "، أنّ صحيفة " " الإسرائيليّة قالت في تقريرٍ، إنّ وصلت إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية على الإطلاق.وتطرّق التقرير للإجراءات المتخذة على ضدّ إسرائيل على خلفية استمرارها في حرب الإبادة على ، أبرزها تعليق مفاوضات إتّفاق التجارة الحرة مع إسرائيل.وبحسب " أحرونوت"، بعد مرور 592 يوما على بدء الحرب في غزة، وصلت إسرائيل إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية، حيث هددت 3 من أبرز حليفاتها في العالم: بريطانيا وفرنسا وكندا، بفرض عقوبات إذا استمرت الحرب في غزة.وأضافت: "بعد ذلك بأقل من 24 ساعة، أعلنت بريطانيا عن إلغاء المفاوضات بشأن اتفاق تجارة حرّة مستقبلي مع إسرائيل، واستدعاء السفيرة في حوتوفيلي، لجلسة توبيخ، وفرض عقوبات على عدد من المستوطنين".وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى الموقف الأميركي إزاء إسرائيل مع إصرارها على مواصلة حرب الإبادة، حيث قالت: "عبرت مصادر في عن إحباطها من الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل هي الجهة الوحيدة التي لا تعمل على الدفع قدما نحو صفقة شاملة". (روسيا اليوم)