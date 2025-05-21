في مدريد.. مقتل مسؤول أوكراني سابق مقرّب من روسيا

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قتل أندري بورتنوف، النائب والمساعد السابق لكبير موظفي الرئاسة في عهد المقرب من ، بإطلاق النار عليه أمام مدرسة يرتادها أولاده قرب ، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة.وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" إن "الضحية أصيب برصاصات عدة بينما كان يهم بركوب سيارة.وأضاف: "أطلق عدد من الأشخاص النار عليه في الظهر والرأس قبل الفرار إلى منطقة حرجية في بوسويلو دي ألاركون".وأكد أن القتيل هو بورتنوف الذي فرضت عليه عقوبات بسبب شبهات فساد.