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السلطات الكويتية تسحب الجنسية من شخصيات بارزة

Lebanon 24
21-05-2025 | 09:05
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أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، أمس الثلاثاء، قرارا بسحب الجنسية الكويتية من 9 أشخاص.
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وتم سحب الجنسيات بناء على قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (10/85-2) لسنة 2025 بشأن فقدان الجنسية الكويتية، وعلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له، وبعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
وتواصل السلطات الكويتية منذ أسابيع إصدار قرارات مماثلة طالت العشرات ممن منحتهم الجنسية، بينهم أطباء ودعاة ورياضيون مشاهير.
وسحبت الجنسية من أبناء وأحفاد الداعية السلفي الراحل عبد الرحمن عبد الخالق، والذي منح الجنسية الكويتية بقرار من أمير البلاد الراحل صباح الأحمد الصباح عام 2011. كما سحبت الجنسية من أبناء وأحفاد الداعية السلفي الراحل أيضا عبد الله بن خلف.
ومن بين الأطباء البارزين، تم سحب الجنسية من جراح العظام مثقال السرطاوي، المتخصص في جراحة استبدال المفاصل والحاصل على البوردين الكندي والأمريكي، وهو صاحب براءات اختراع بينها تقنية "طريقة إجراء أسلوب جراحي توسعي معدل في جراحات تبديل مفصل الركبة بالكامل".
كما سحبت جنسية جراح القلب رياض الطرزي، الذي نجح قبل نحو شهر في زراعة قلب طبيعي. (روسيا اليوم)
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