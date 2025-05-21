السلطات الكويتية تسحب الجنسية من شخصيات بارزة

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أصدرت لتحقيق الجنسية ، أمس الثلاثاء، قرارا بسحب الجنسية الكويتية من 9 أشخاص.وتم سحب الجنسيات بناء على قرار اللجنة لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (10/85-2) لسنة 2025 بشأن فقدان الجنسية الكويتية، وعلى من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له، وبعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.وتواصل السلطات الكويتية منذ أسابيع إصدار قرارات مماثلة طالت العشرات ممن منحتهم الجنسية، بينهم أطباء ودعاة ورياضيون مشاهير.وسحبت الجنسية من أبناء وأحفاد الداعية السلفي الراحل ، والذي منح الجنسية الكويتية بقرار من الراحل عام 2011. كما سحبت الجنسية من أبناء وأحفاد الداعية السلفي الراحل أيضا خلف.ومن بين الأطباء البارزين، تم سحب الجنسية من جراح العظام مثقال السرطاوي، المتخصص في جراحة استبدال المفاصل والحاصل على البوردين الكندي والأمريكي، وهو صاحب براءات اختراع بينها تقنية "طريقة إجراء أسلوب جراحي توسعي معدل في جراحات تبديل مفصل الركبة بالكامل".كما سحبت جنسية جراح القلب الطرزي، الذي نجح قبل نحو شهر في زراعة قلب طبيعي. (روسيا اليوم)