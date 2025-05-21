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من يقف وراء اغتيال الأوكراني أندريه بورتنوف في مدريد؟

Lebanon 24
21-05-2025 | 10:30
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لقي أندريه بورتنوف، نائب رئيس إدارة الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش ومستشاره السابق، مصرعه اليوم إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة قرب العاصمة الإسبانية مدريد.
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وتعرض بورتنوف لإطلاق النار في بلدة بوسويلو دي ألاركون بالقرب من مدخل مدرسة محلية، وتمكن الجاني من الفرار من المكان وتجري ملاحقته، وفقا لجريدة "ABC" الإسبانية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن شهود عيان أن القاتل ربما كان يرتدي بدلة رياضية زرقاء، وقد يكون له شركاء في الجريمة.

ووقع الحادث بعد أن أوصل بورتنوف أطفاله إلى المدرسة وهي من أرقى المدارس في المنطقة.

وتبحث الشرطة الإسبانية دوافع الجريمة باعتبارها قد تكون تسويات مالية أو سياسية، لم يتم اعتقال أي مشتبه به حتى الآن.

ولا يستبعد المحققون وجود صلة محتملة للنزاع الأوكراني بالحادث، حسب صحيفة "20 مينوتوس". (روسيا اليوم) 
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