من يقف وراء اغتيال الأوكراني أندريه بورتنوف في مدريد؟

لقي أندريه بورتنوف، الرئيس الأوكراني السابق ومستشاره السابق، مصرعه اليوم إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة قرب العاصمة .

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وتعرض بورتنوف لإطلاق النار في بلدة بوسويلو دي ألاركون بالقرب من مدخل مدرسة محلية، وتمكن الجاني من الفرار من المكان وتجري ملاحقته، وفقا لجريدة "ABC" الإسبانية.



وذكرت الصحيفة نقلا عن شهود أن القاتل ربما كان يرتدي بدلة رياضية زرقاء، وقد يكون له شركاء في الجريمة.



ووقع الحادث بعد أن أوصل بورتنوف أطفاله إلى المدرسة وهي من أرقى المدارس في المنطقة.



وتبحث الشرطة الإسبانية دوافع الجريمة باعتبارها قد تكون تسويات مالية أو سياسية، لم يتم اعتقال أي مشتبه به حتى الآن.



ولا يستبعد المحققون وجود صلة محتملة للنزاع الأوكراني بالحادث، حسب صحيفة "20 مينوتوس". (روسيا اليوم)