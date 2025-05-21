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عربي-دولي
نتنياهو: مُستعد لإنهاء الحرب في غزة ولكن!
Lebanon 24
21-05-2025
|
13:45
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كشف
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، مساء الأربعاء، عن استعداده "لإنهاء الحرب في غزة ولكن بشروط تضمن أمن
إسرائيل
وألا تبقى
حماس
في حكم غزة".
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وأضاف: "وإذا كانت هناك إمكانية لوقف إطلاق النار لإعادة المخطوفين فنحن مستعدون ولكن سيكون وقفا مؤقتا".
وتابع: "قواتنا تضرب حماس بقوة ووجهت مع
وزير الدفاع
بتنفيذ ضربات أكثر وأقوى. وكل مناطق
قطاع غزة
ستكون ضمن مناطق آمنة تحت سيطرتنا".
وأكد
نتنياهو
أن حكومته "ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب في غزة كلها والعمل لم ينته بعد"، مضيفا "هناك 20 أسيرا حيا و38 جثة وسنعمل على استعادتهم جميعا".
وبشان المساعدات، ذكر : "سنعمل في مرحلة أولى على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتفادي أزمة إنسانية".
وأبرز أن "حماس تنهب جزءا كبيرا من المساعدات وتبيعها لتمويل الحركة"، موضحا "أصدقاؤنا يدعموننا لكنهم يتحفظون على حدوث مجاعة أو أزمة إنسانية في قطاع غزة".
وبخصوص
إيران
، قال نتنياهو: "نعمل على منع إيران من تخصيب اليورانيوم ونحافظ على حقنا في الدفاع عن أنفسنا".
وأكمل: "سنبارك أي اتفاق مع إيران يمنعها من تخصيب اليورانيوم ومن السلاح
النووي
".
كما توعد نتنياهو الحوثيين بالقول إن إسرائيل وجهت "ضربات قوية، لكننا لم نقل كلمتنا الأخيرة حتى الآن".
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