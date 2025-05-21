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الجيش الإسرائيلي ينذر المتواجدين في قطاع غزة

Lebanon 24
21-05-2025 | 13:55
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وجّه الجيش الإسرائيلي تحذيرا الى سكان قطاع غزة المتواجدين في شمال القطاع وتحديدًا قي أحياء غبن، الشيماء، فدعوس، المنشية، الشيخ زايد، السلاطين، الكرامة، مشروع بيت لاهيا، الزهور، تل الزعتر، النور، عبد الرحمن، النهضة ومعسكر جباليا.
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وأكّد الجيش الاسرائيلي أنّه سيبدأ هجوما قريبا هناك.
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