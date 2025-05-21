الجيش الإسرائيلي ينذر المتواجدين في قطاع غزة

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وجّه الجيش تحذيرا الى سكان المتواجدين في شمال القطاع وتحديدًا قي أحياء غبن، الشيماء، فدعوس، المنشية، الشيخ ، السلاطين، الكرامة، مشروع ، الزهور، تل الزعتر، النور، ، النهضة ومعسكر .وأكّد الجيش الاسرائيلي أنّه سيبدأ هجوما قريبا هناك.