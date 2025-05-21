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عربي-دولي

بيدرسن يحذّر من خطر تجدّد الصراع وتصاعد الانقسام في سوريا

Lebanon 24
21-05-2025 | 14:37
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 حذر موفد الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن الأربعاء من خطر "تجدد الصراع" و"زيادة الانقسام" في البلاد، في سياق "استفزازات" بين المجموعات الدينية.
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وقال عبر الفيديو من دمشق أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "بعد أكثر من خمسة أشهر على سقوط نظام بشار الأسد، إن التحديات التي تواجه سوريا هائلة، والمخاطر الحقيقية المتمثلة في تجدد الصراع وزيادة الانقسام لم يتم التغلب عليها بعد".

وأضاف: "ما زلت قلقا إزاء خطر اندلاع المزيد من العنف وحقيقة أن مثل هذه التطورات قد تؤدي إلى تقويض الثقة".

وأشار إلى الهجمات التي استهدفت الأقلية العلوية التي ينتمي إليها  الأسد في آذار الماضي.

كما لفت إلى "الانتكاسة" التي تمثلت بالعنف ضد الأقلية الدرزية في نهاية نيسان.

ورحب بيدرسن بإعلان رفع العقوبات الأميركية عن سوريا وقرار الاتحاد الأوروبي رفع عقوباته الاقتصادية، واعتبرهما دعما لأمل السوريين في "النجاح" خلال الفترة الانتقالية في البلاد.

إلى ذلك دان بيدرسن من جديد الضربات الإسرائيلية "غير المقبولة" على الأراضي السورية.

وأعرب عن قلقه أيضا إزاء "تصاعد" الهجمات التي شنها تنظيم الدولة الإسلامية في الأسابيع الأخيرة في مختلف أنحاء البلاد، متحدثا عن "مؤشرات إلى عمليات أكثر تنسيقا باستخدام عبوات ناسفة وأسلحة متوسطة المدى".
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