بيدرسن يحذّر من خطر تجدّد الصراع وتصاعد الانقسام في سوريا

Advertisement

وقال عبر الفيديو من أمام اجتماع لمجلس : "بعد أكثر من خمسة أشهر على سقوط ، إن التحديات التي تواجه سوريا هائلة، والمخاطر الحقيقية المتمثلة في تجدد الصراع وزيادة الانقسام لم يتم التغلب عليها بعد".وأضاف: "ما زلت قلقا إزاء خطر اندلاع المزيد من العنف وحقيقة أن مثل هذه التطورات قد تؤدي إلى تقويض الثقة".وأشار إلى الهجمات التي استهدفت الأقلية العلوية التي ينتمي إليها في آذار الماضي.كما لفت إلى "الانتكاسة" التي تمثلت بالعنف ضد الأقلية الدرزية في نهاية نيسان.ورحب بيدرسن بإعلان رفع الأميركية عن سوريا وقرار رفع عقوباته الاقتصادية، واعتبرهما دعما لأمل السوريين في "النجاح" خلال الفترة الانتقالية في البلاد.إلى ذلك دان بيدرسن من جديد الضربات "غير المقبولة" على الأراضي .وأعرب عن قلقه أيضا إزاء "تصاعد" الهجمات التي شنها في الأسابيع الأخيرة في مختلف أنحاء البلاد، متحدثا عن "مؤشرات إلى عمليات أكثر تنسيقا باستخدام عبوات ناسفة وأسلحة متوسطة المدى".