ترامب عن الحرب الأوكرانية: نزاعهم لا يعنينا

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أقر الرئيس الأميركي بأن النزاع الأوكراني لا يمس بشكل مباشر، لكن مستعدة لاتخاذ إجراءات لحله.وقال في : "نحاول المساعدة. هذا لا يؤثر علينا: ليس شعبنا ولا جنودنا، إنها وروسيا"، مضيفا أن الولايات المتحدة "تحاول تحقيق تسوية بين وأوكرانيا".وتابع: "قبل يومين تحدثت لمدة ساعتين مع ، أعتقد أننا حققنا تقدما كبيرا".