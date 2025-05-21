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عربي-دولي

ترامب عن الحرب الأوكرانية: نزاعهم لا يعنينا

Lebanon 24
21-05-2025 | 14:47
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أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن النزاع الأوكراني لا يمس الولايات المتحدة بشكل مباشر، لكن واشنطن مستعدة لاتخاذ إجراءات لحله.
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وقال ترامب في البيت الأبيض: "نحاول المساعدة. هذا لا يؤثر علينا: ليس شعبنا ولا جنودنا، إنها أوكرانيا وروسيا"، مضيفا أن الولايات المتحدة "تحاول تحقيق تسوية بين روسيا وأوكرانيا".

وتابع: "قبل يومين تحدثت لمدة ساعتين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعتقد أننا حققنا تقدما كبيرا".


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