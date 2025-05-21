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رغم قرار المحكمة.. نتنياهو يُصر على تعيين رئيس جديد للشاباك

Lebanon 24
21-05-2025 | 16:32
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منعت غالي بهاراف ميارا، المدعية العامة في إسرائيل، الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن الداخلي، خلفا لرونين بار، بعدما قررت المحكمة العليا أن إقالة الأخير مخالفة للقانون، فيما أكد نتنياهو أنه سيمضي في تعيين رئيس جديد للجهاز.
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واعتبرت المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء، أن إقالة حكومة نتنياهو لرئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباكرونين بار، كان قرارا "مخالفا للقانون".

وأوردت المحكمة في قرارها بشأن طعون قدمت إليها في هذه القضية، أن "قرار الحكومة بوضع حد لولاية رئيس الشين بيت المعروف أيضا بالشاباك اتخذ بناء على إجراء غير ملائم ومخالف للقانون".

وينهي هذا الحكم قضية قانونية وسياسية هزت إسرائيل عقب الإعلان عن إقالة بار في 21 آذار.

وأكدت المحكمة أن إعلانها "ينهي الإجراء"، في إشارة إلى استقالة بار.
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