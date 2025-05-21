رغم قرار المحكمة.. نتنياهو يُصر على تعيين رئيس جديد للشاباك

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واعتبرت المحكمة في ، الأربعاء، أن إقالة حكومة نتنياهو لرئيس جهاز الأمن الداخلي " "، ، كان قرارا "مخالفا للقانون".وأوردت المحكمة في قرارها بشأن طعون قدمت إليها في هذه القضية، أن "قرار الحكومة بوضع حد لولاية رئيس الشين بيت المعروف أيضا بالشاباك اتخذ بناء على إجراء غير ملائم ومخالف للقانون".وينهي هذا الحكم قضية قانونية وسياسية هزت إسرائيل عقب الإعلان عن إقالة بار في 21 آذار.وأكدت المحكمة أن إعلانها "ينهي الإجراء"، في إشارة إلى استقالة بار.