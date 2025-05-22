ضربة سريعة لمنشآت إيران النووية.. هذا ما كشفته مصادر إسرائيلية لموقع "أكسيوس"

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تستعد لتوجيه ضربة سريعة لمنشآت النووية في حال انهارت المفاوضات بين وإيران، وفقًا لما أفاد به مصدران إسرائيليان مطّلعان لموقع أكسيوس.وقال المصدران إن الاستخبارات بدلت اعتقادها بأن التوصل لاتفاق نووي بات وشيكًا إلى الاعتقاد بأن المحادثات على وشك الانهيار.وأشار أحد المصدرين إلى أن الجيش يعتقد أن "نافذة الفرصة" لتنفيذ ضربة ناجحة قد تُغلق قريبًا، لذا إذا فشلت المفاوضات، سيتعيّن على إسرائيل التحرك بسرعة، فيما رفض المصدر الإفصاح عن سبب اعتقاد الجيش بأن فعالية الضربة ستقل لاحقًا.وأكد المصدران تقريرًا سابقًا لشبكة " إن" الأميركية مفاده بأن الجيش الإسرائيلي يُجري تدريبات واستعدادات لشن ضربة محتملة في إيران.وقال أحدهما: "تم إجراء الكثير من التدريبات، والجيش الأميركي يراقب كل شيء ويدرك أن إسرائيل تستعد".وأضاف مصدر إسرائيلي آخر: " ينتظر انهيار المحادثات النووية ولحظة خيبة أمل من المفاوضات، حتى يكون منفتحًا لإعطاء الضوء الأخضر".وأفاد مسؤول أميركي لأكسيوس بأن قلقة من احتمال أن يُقدِم على تنفيذ الضربة دون الحصول على موافقة مسبقة من .خلف الكواليسوأفاد مسؤول إسرائيلي بأن نتنياهو عقد هذا الأسبوع اجتماعًا حساسًا مع مجموعة من كبار الوزراء ومسؤولي الأمن والاستخبارات، لمناقشة حالة المحادثات النووية.على ، من المقرر أن تبدأ الجولة الخامسة من المحادثات النووية الأميركية يوم الجمعة في .وكان المبعوث الأميركي إلى ، ستيف ويتكوف، قد سلّم نظيره اقتراحًا مكتوبًا خلال الجولة السابقة قبل 10 أيام، وكان هناك تفاؤل متزايد بإمكانية التوصل لاتفاق.لكن المفاوضات واجهت عقبة كبيرة تتعلق بحق إيران في امتلاك قدرة محلية لتخصيب اليورانيوم.وقال ويتكوف في مقابلة على قناة "آيه بي سي": "لدينا خط أحمر واضح جداً، وهو التخصيب. لا يمكننا السماح حتى بـ1 بالمئة من قدرة على التخصيب".لكن الإيرانيين كرروا مرارًا أنهم لن يوقعوا على أي اتفاق لا يسمح لهم بالتخصيب.حملة عسكريةوأشار المصدران الإسرائيليان إلى أن أي ضربة إسرائيلية ضد إيران لن تكون ضربة واحدة، بل حملة عسكرية ستستمر على الأقل لمدة أسبوع.(سكاي نيوز)