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عربي-دولي

هكذا خدع مهاجم واشنطن عناصر الأمن.. شاهدة عيان تكشف

Lebanon 24
22-05-2025 | 02:10
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كُشفت بعض تفاصيل حادث إطلاق النار الذي وقع، اليوم الخميس، أمام المتحف اليهودي بالعاصمة الأميركية واشنطن، ما أدى إلى سقوط قتيلين بالتزامن مع فعالية أقيمت فيه.
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وأوضحت شاهدة عيان كانت متواجدة، أن مطلق النار تظاهر بأنه شاهد وانتظر وصول الشرطة.

وقالت سارة مارينوزي لـ"شبكة CNN"، إن الرجل المتهم بقتل زوجين شابين خارج المتحف اليهودي في واشنطن العاصمة ليلة الأربعاء "تظاهر بأنه شاهد"، وانتظر وصول الشرطة لأكثر من 10 دقائق قبل أن يدّعي أنه "فعل ذلك من أجل غزة".

كما تابعت الشاهدة البالغة من العمر 28 عاما، أن طلقات نارية سُمعت بعد وقت قصير من انتهاء الحدث الساعة التاسعة مساء. 
 
وأضافت: "كانت هناك المزيد من الطلقات النارية، ثم جاء رجل راكضا إلى المركز، وقدم له حراس الأمن الماء محاولين تهدئته. كان سلوكه غريبا نوعا ما. ظنوا أنه شاهد إطلاق النار".

أيضاً لفتت إلى أن الرجل طلب من الأمن الاتصال بالشرطة. وبمجرد وصول الشرطة بعد حوالي 10 دقائق، قالت مارينوزي إن الرجل تحمل مسؤولية الجريمة، قائلاً: "لقد فعلتها، لقد فعلتها من أجل غزة. حرروا فلسطين!". 
 
 

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