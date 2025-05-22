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نتنياهو يندد بهجوم واشنطن: سنعزّز أمن السفارات الإسرائيلية حول العالم

Lebanon 24
22-05-2025 | 02:42
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أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن "صدمته الشديدة" من الهجوم المسلح الذي وقع بالقرب من المتحف اليهودي في العاصمة الأميركية واشنطن، وأسفر عن مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية.
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وقال نتنياهو في تصريح نقلته وكالة "فرانس برس": "أنا مصدوم من جريمة القتل المروعة والمعادية للسامية التي أودت بحياة اثنين من موظفي سفارتنا في واشنطن"، مضيفًا: "إطلاق النار هو نتيجة مباشرة للتحريض العنيف ضد إسرائيل".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن حكومته قررت تعزيز الإجراءات الأمنية في جميع السفارات الإسرائيلية حول العالم، في أعقاب الهجوم.

وفي السياق ذاته، أدان الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الحادث، ووصفه بأنه "عمل دنيء ينم عن كراهية ومعاداة للسامية"، مضيفًا أن "الإرهاب والكراهية لن يكسرانا".

من جانبه، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الهجوم بـ**"الإرهابي"**، وأكد أن "إسرائيل لن تستسلم للإرهاب، وستواصل حماية مواطنيها وممثليها في كل مكان".

كما جدد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون موقف بلاده، واعتبر أن "الهجوم الذي وقع خارج المتحف اليهودي في واشنطن هو عمل إرهابي معادٍ للسامية"، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالًا مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد وقوع الحادث، دون الكشف عن فحوى الاتصال.

وكان الهجوم الذي وقع مساء الأربعاء قد استهدف فعالية دبلوماسية يهودية في متحف العاصمة اليهودي بواشنطن، وأسفر عن مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية، في حادثة لا تزال قيد التحقيق من قبل السلطات الأميركية.
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