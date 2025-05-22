نتنياهو يندد بهجوم واشنطن: سنعزّز أمن السفارات الإسرائيلية حول العالم

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وقال في تصريح نقلته وكالة "فرانس برس": "أنا مصدوم من جريمة القتل المروعة والمعادية للسامية التي أودت بحياة اثنين من موظفي سفارتنا في واشنطن"، مضيفًا: "إطلاق النار هو نتيجة مباشرة للتحريض العنيف ضد ".وأكد رئيس الوزراء أن حكومته قررت تعزيز الإجراءات الأمنية في جميع السفارات حول العالم، في أعقاب الهجوم.وفي السياق ذاته، أدان الرئيس الإسرائيلي إسحق الحادث، ووصفه بأنه "عمل دنيء ينم عن كراهية ومعاداة للسامية"، مضيفًا أن "الإرهاب والكراهية لن يكسرانا".من جانبه، وصف الهجوم بـ**"الإرهابي"**، وأكد أن "إسرائيل لن تستسلم للإرهاب، وستواصل حماية مواطنيها وممثليها في كل مكان".كما جدد لدى موقف بلاده، واعتبر أن "الهجوم الذي وقع خارج المتحف اليهودي في واشنطن هو عمل إرهابي معادٍ للسامية"، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالًا مع الرئيس الأميركي السابق بعد وقوع الحادث، دون فحوى الاتصال.وكان الهجوم الذي وقع مساء الأربعاء قد استهدف فعالية دبلوماسية في متحف العاصمة اليهودي بواشنطن، وأسفر عن مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية، في حادثة لا تزال قيد التحقيق من قبل السلطات الأميركية.