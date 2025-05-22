ساعر: إسرائيل لن تستسلم للارهاب

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وقال في : "أدعو زعماء العالم للتوقف عن التحريض ضد ". واتهم دولا أوروبية عدة بالتحريض ضد بلاده. تعليقا على الهجوم الذي وقع في محيط بواشنطن بوقت سابق اليوم الخميس، أكد الإسرائيل أن "ممثلي بلاده حول العالم هدف للإرهاب"وقال في : "أدعو زعماء العالم للتوقف عن التحريض ضد ". واتهم دولا أوروبية عدة بالتحريض ضد بلاده.

كما اعتبر أن "هناك علاقة مباشرة بين الدعاية المعادية للسامية وبين عملية القتل التي حصلت في "



إلى ذلك، رأى أن " الإرهاب يلاحق إسرائيل في كل مكان لكنها لن تستسلم له".