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بالأسماء.. السفارة الإسرائيلية تكشف هوية قتلاها في واشنطن

Lebanon 24
22-05-2025 | 04:36
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أعربت السفارة الإسرائيلية في واشنطن عن أسفها لمقتل اثنين من موظفيها في حادث إطلاق النار عند المتحف اليهودي في المدينة مؤخرا، وكشفت أن اسميهما يارون، وسارة.
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وحسب ما صرحت به رئيسة شرطة العاصمة باميلا سميثي، فإن الموظفين كانا قد غادرا فعالية أقيمت في متحف العاصمة اليهودي، عندما اقترب منهما مشتبه به وأطلق النار باتجاه مجموعة من الأشخاص.
 
وقال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحئيل لايتر، إن الشابين كانا يخططان للخطوبة، موضحا أن الشاب كان قد اشترى خاتما هذا الأسبوع وكان ينوي التقدم لطلب الزواج الأسبوع المقبل في القدس. (روسيا اليوم) 
 
السفارة <a class='entities-links' href='/entity/872697162/الإسرائيلية/ar/1?utm_term=PublicFigures-الإسرائيلية&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-الإسرائيلية&id=600604&catid=0&pagetype=PublicFigures'>الإسرائيلية</a> تعلن اسمي موظفيها اللذين قتلا بإطلاق النار في واشنطن
 
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