بالأسماء.. السفارة الإسرائيلية تكشف هوية قتلاها في واشنطن

أعربت في عن أسفها لمقتل اثنين من موظفيها في حادث إطلاق النار عند في المدينة مؤخرا، وكشفت أن اسميهما يارون، وسارة.

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وحسب ما صرحت به رئيسة شرطة العاصمة باميلا سميثي، فإن الموظفين كانا قد غادرا فعالية أقيمت في متحف العاصمة اليهودي، عندما اقترب منهما مشتبه به وأطلق النار باتجاه مجموعة من الأشخاص.

وقال لدى ، يحئيل لايتر، إن الشابين كانا يخططان للخطوبة، موضحا أن الشاب كان قد اشترى خاتما هذا الأسبوع وكان ينوي التقدم لطلب الزواج الأسبوع المقبل في . (روسيا اليوم)