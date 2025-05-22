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نتنياهو وترامب يبحثان الحرب في غزة و"نووي إيران"

Lebanon 24
22-05-2025 | 13:32
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قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب أجريا اتصالا هاتفيا، الخميس.
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وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أعرب الرئيس الأميركي عن حزنه العميق إزاء جريمة القتل المروعة في واشنطن التي ذهب ضحيتها موظفان في السفارة الإسرائيلية، يارون ليسينسكي وسارة ميلغرام".
وأضاف: "شكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على الجهود التي يبذلها هو وإدارته ضد مظاهر معاداة السامية في الولايات المتحدة".
وتابع: "ناقش الزعيمان أيضا الحرب في غزة، وأعرب الرئيس ترامب عن دعمه للأهداف التي حددها رئيس الوزراء نتنياهو لإطلاق سراح جميع رهائننا، وتحقيق القضاء على حماس، وتعزيز خطة ترامب".
وأشار البيان أيضا إلى أن الطرفين اتفقا على ضرورة ضمان عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية". (سكاي نيوز)
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