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قال إن والرئيس الأميركي أجريا اتصالا هاتفيا، الخميس.وجاء في بيان مكتب : "أعرب الرئيس الأميركي عن حزنه العميق إزاء جريمة القتل المروعة في التي ذهب ضحيتها موظفان في ، يارون ليسينسكي وسارة ميلغرام".وأضاف: "شكر رئيس الوزراء على الجهود التي يبذلها هو وإدارته ضد مظاهر معاداة السامية في ".وتابع: "ناقش الزعيمان أيضا الحرب في غزة، وأعرب الرئيس عن دعمه للأهداف التي حددها رئيس الوزراء لإطلاق سراح جميع رهائننا، وتحقيق على ، وتعزيز خطة ترامب".وأشار البيان أيضا إلى أن الطرفين اتفقا على ضرورة ضمان عدم امتلاك للأسلحة النووية". (سكاي نيوز)