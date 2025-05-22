الأغذية العالمي: مخابز قليلة عاودت إنتاج الخبز في غزة

أعلن برنامج الأغذية العالمي الخميس أن "عددا قليلا من المخابز" في غزة عاودت إنتاج وتوزيع الخبز بعد السماح بدخول شاحنات تحمل مساعدات إلى القطاع.

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وقال البرنامج في بيان "استأنف عدد من المخابز في جنوب ووسط غزة إنتاج الخبز بعد أن تمكنت عشرات الشاحنات أخيرا من تسلم حمولتها من الحدودي وتسليمها خلال الليل".كما أضاف "هذه المخابز تعمل الآن على توزيع الخبز عبر مطابخ الوجبات الساخنة".