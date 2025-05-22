Advertisement

عربي-دولي

نقله جواً بشكل قانوني... إليكم آخر المعلومات بشأن سلاح منفذ هجوم واشنطن

Lebanon 24
22-05-2025 | 23:27
A-
A+
Doc-P-1364589-638835785488581953.jpeg
Doc-P-1364589-638835785488581953.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين قولهم إن السلاح الذي عُثر عليه في مسرح الجريمة كان مسدسًا من عيار 9 ملم ولم يتم شراؤه مؤخرًا.
Advertisement

وأضافت أن السلاح نقله المشتبه به إلياس رودريغيز (31 عاما) بشكل قانوني عندما سافر جوًا إلى مطار رونالد ريغان الوطني مؤخرًا.

إلى ذلك، وجهت وزارة العدل الأميركية اتهامات بقتل مسؤولين أجانب وجرائم أخرى لرودريغيز بقتل اثنين من أعضاء السفارة الإسرائيلية في واشنطن.

وقال رودريغيز، المتهم بإطلاق النار على اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، أثناء مغادرتهم فعالية في متحف يهودي للشرطة بعد اعتقاله: "فعلتها من أجل فلسطين، فعلتها من أجل غزة".

وتقول الوثائق إن إطلاق النار تم تصويره على شريط فيديو للمراقبة خارج المتحف، وتقول السلطات إنه أظهر رودريغيز وهو يطلق النار على الضحايا عدة مرات بعد سقوطهما على الأرض.
 
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: هتف لفلسطين.. هذه هوية منفذ هجوم واشنطن
lebanon 24
23/05/2025 08:19:45 Lebanon 24 Lebanon 24
شرطة واشنطن: لم نتلق معلومات عن تهديد إرهابي أو جريمة كراهية قبل هجوم واشنطن
lebanon 24
23/05/2025 08:19:45 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر الى واشنطن وينقل عن بري عزم المجلس النيابي الإسراع بإقرار قانوني إصلاح المصارف
lebanon 24
23/05/2025 08:19:45 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن ترفع وتيرة الضغط بشأن سلاح "حزب الله" وموقف موحّد يستبق زيارة أورتاغوس
lebanon 24
23/05/2025 08:19:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:56 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:14 | 2025-05-23
00:41 | 2025-05-23
00:24 | 2025-05-23
00:21 | 2025-05-23
23:53 | 2025-05-22
23:37 | 2025-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24