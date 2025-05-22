23
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
6
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
نقله جواً بشكل قانوني... إليكم آخر المعلومات بشأن سلاح منفذ هجوم واشنطن
Lebanon 24
22-05-2025
|
23:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت
صحيفة نيويورك تايمز
عن مسؤولين أميركيين قولهم إن السلاح الذي عُثر عليه في مسرح الجريمة كان مسدسًا من عيار 9 ملم ولم يتم شراؤه مؤخرًا.
Advertisement
وأضافت أن السلاح نقله المشتبه به إلياس
رودريغيز
(31 عاما) بشكل قانوني عندما سافر جوًا إلى مطار
رونالد ريغان
الوطني مؤخرًا.
إلى ذلك، وجهت
وزارة العدل
الأميركية اتهامات بقتل مسؤولين أجانب وجرائم أخرى لرودريغيز بقتل اثنين من أعضاء
السفارة الإسرائيلية
في
واشنطن
.
وقال رودريغيز، المتهم بإطلاق النار على اثنين من موظفي السفارة
الإسرائيلية
في واشنطن، أثناء مغادرتهم فعالية في متحف
يهودي
للشرطة بعد اعتقاله: "فعلتها من أجل
فلسطين
، فعلتها من أجل غزة".
وتقول الوثائق إن إطلاق النار تم تصويره على شريط فيديو للمراقبة خارج المتحف، وتقول السلطات إنه أظهر رودريغيز وهو يطلق النار على الضحايا عدة مرات بعد سقوطهما على الأرض.
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: هتف لفلسطين.. هذه هوية منفذ هجوم واشنطن
Lebanon 24
بالفيديو: هتف لفلسطين.. هذه هوية منفذ هجوم واشنطن
23/05/2025 08:19:45
23/05/2025 08:19:45
Lebanon 24
Lebanon 24
شرطة واشنطن: لم نتلق معلومات عن تهديد إرهابي أو جريمة كراهية قبل هجوم واشنطن
Lebanon 24
شرطة واشنطن: لم نتلق معلومات عن تهديد إرهابي أو جريمة كراهية قبل هجوم واشنطن
23/05/2025 08:19:45
23/05/2025 08:19:45
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر الى واشنطن وينقل عن بري عزم المجلس النيابي الإسراع بإقرار قانوني إصلاح المصارف
Lebanon 24
جابر الى واشنطن وينقل عن بري عزم المجلس النيابي الإسراع بإقرار قانوني إصلاح المصارف
23/05/2025 08:19:45
23/05/2025 08:19:45
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن ترفع وتيرة الضغط بشأن سلاح "حزب الله" وموقف موحّد يستبق زيارة أورتاغوس
Lebanon 24
واشنطن ترفع وتيرة الضغط بشأن سلاح "حزب الله" وموقف موحّد يستبق زيارة أورتاغوس
23/05/2025 08:19:45
23/05/2025 08:19:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
من 2024 وإلى الابد.. ترامب رئيسا لأميركا (فيديو)
Lebanon 24
من 2024 وإلى الابد.. ترامب رئيسا لأميركا (فيديو)
01:14 | 2025-05-23
23/05/2025 01:14:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كان قائدا لكتيبة 51 في لواء غولاني.. تعرّفوا إلى رئيس "الشاباك" الجديد
Lebanon 24
كان قائدا لكتيبة 51 في لواء غولاني.. تعرّفوا إلى رئيس "الشاباك" الجديد
00:41 | 2025-05-23
23/05/2025 12:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد بالعقوبات عشية المفاوضات.. إيران تتهم أميركا بـ"التصرف غير الإنساني"
Lebanon 24
تصعيد بالعقوبات عشية المفاوضات.. إيران تتهم أميركا بـ"التصرف غير الإنساني"
00:24 | 2025-05-23
23/05/2025 12:24:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة تتجدد.. غزة تشهد يومًا داميًا جديدًا
Lebanon 24
مأساة تتجدد.. غزة تشهد يومًا داميًا جديدًا
00:21 | 2025-05-23
23/05/2025 12:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل هندستها.. خطة أميركية بديلة لإغاثة غزة تواجه رفضًا أمميًا واسعًا
Lebanon 24
إسرائيل هندستها.. خطة أميركية بديلة لإغاثة غزة تواجه رفضًا أمميًا واسعًا
23:53 | 2025-05-22
22/05/2025 11:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تجنبا لظهورها بالبكيني.. شاهدوا ماذا فعلت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني (فيديو)
Lebanon 24
تجنبا لظهورها بالبكيني.. شاهدوا ماذا فعلت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني (فيديو)
01:52 | 2025-05-22
22/05/2025 01:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء عن زواجه للمرة الثانية.. خطوة غير متوقعة من وائل كفوري بحق أنجيلا بشارة (صورة)
Lebanon 24
بعد أنباء عن زواجه للمرة الثانية.. خطوة غير متوقعة من وائل كفوري بحق أنجيلا بشارة (صورة)
03:43 | 2025-05-22
22/05/2025 03:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال المؤسسات العامة والمدارس والجامعات
Lebanon 24
مذكرة بإقفال المؤسسات العامة والمدارس والجامعات
09:43 | 2025-05-22
22/05/2025 09:43:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة بعد غياب... شاهدوا بالفيديو إطلالة ماريتا الحلاني
Lebanon 24
مفاجأة بعد غياب... شاهدوا بالفيديو إطلالة ماريتا الحلاني
10:45 | 2025-05-22
22/05/2025 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض نائب لبنانيّ لوعكة صحيّة مباشرة على الهواء
Lebanon 24
تعرّض نائب لبنانيّ لوعكة صحيّة مباشرة على الهواء
08:56 | 2025-05-22
22/05/2025 08:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:14 | 2025-05-23
من 2024 وإلى الابد.. ترامب رئيسا لأميركا (فيديو)
00:41 | 2025-05-23
كان قائدا لكتيبة 51 في لواء غولاني.. تعرّفوا إلى رئيس "الشاباك" الجديد
00:24 | 2025-05-23
تصعيد بالعقوبات عشية المفاوضات.. إيران تتهم أميركا بـ"التصرف غير الإنساني"
00:21 | 2025-05-23
مأساة تتجدد.. غزة تشهد يومًا داميًا جديدًا
23:53 | 2025-05-22
إسرائيل هندستها.. خطة أميركية بديلة لإغاثة غزة تواجه رفضًا أمميًا واسعًا
23:37 | 2025-05-22
تحت غطاء المساعدات... "حماس" تحذر من مخطط إقامة معسكرات اعتقال جنوبي غزة
فيديو
"كانو يفكرونا متزوجين".. ممثل لبناني يتغزل على الهواء بستيفاني صليبا (فيديو)
Lebanon 24
"كانو يفكرونا متزوجين".. ممثل لبناني يتغزل على الهواء بستيفاني صليبا (فيديو)
03:08 | 2025-05-22
23/05/2025 08:19:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة فاخرة وذهب.. حسين الديك يتلقى هدية خيالية من معجب وهذا ما قاله عن سوريا (فيديو)
Lebanon 24
سيارة فاخرة وذهب.. حسين الديك يتلقى هدية خيالية من معجب وهذا ما قاله عن سوريا (فيديو)
04:03 | 2025-05-21
23/05/2025 08:19:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. ميريام فارس تُحيي حفل خطوبة ابنة رجل أعمال شهير (فيديو)
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. ميريام فارس تُحيي حفل خطوبة ابنة رجل أعمال شهير (فيديو)
02:50 | 2025-05-21
23/05/2025 08:19:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24