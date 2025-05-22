نقله جواً بشكل قانوني... إليكم آخر المعلومات بشأن سلاح منفذ هجوم واشنطن

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نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن السلاح الذي عُثر عليه في مسرح الجريمة كان مسدسًا من عيار 9 ملم ولم يتم شراؤه مؤخرًا.وأضافت أن السلاح نقله المشتبه به إلياس (31 عاما) بشكل قانوني عندما سافر جوًا إلى مطار الوطني مؤخرًا.إلى ذلك، وجهت الأميركية اتهامات بقتل مسؤولين أجانب وجرائم أخرى لرودريغيز بقتل اثنين من أعضاء في .وقال رودريغيز، المتهم بإطلاق النار على اثنين من موظفي السفارة في واشنطن، أثناء مغادرتهم فعالية في متحف للشرطة بعد اعتقاله: "فعلتها من أجل ، فعلتها من أجل غزة".وتقول الوثائق إن إطلاق النار تم تصويره على شريط فيديو للمراقبة خارج المتحف، وتقول السلطات إنه أظهر رودريغيز وهو يطلق النار على الضحايا عدة مرات بعد سقوطهما على الأرض.