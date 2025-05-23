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عربي-دولي
اعتقالات تطالُ عسكريين في تركيا.. ما السبب؟
Lebanon 24
23-05-2025
|
06:17
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أصدر الإدعاء العام في
تركيا
اليوم الجمعة أوامر اعتقال بحق 63 عسكريا في الخدمة الفعلية بسبب ارتباطهم بجماعة متهمة بمحاولة انقلاب في عام 2016.
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وقال
مكتب المدعي العام
في إسطنبول إن من بين المشتبه بهم أربعة ضباط برتبة كولونيل ينتمون إلى الجيش والبحرية وسلاح الجو والدرك.
وأسفرت المداهمات التي تم تنفيذها في وقت مبكر من
صباح اليوم
الجمعة في جميع أنحاء البلاد عن اعتقال 56 مشتبها بهم.
وتقول تركيا إن المعتقلين مرتبطون بفتح
الله غولن
المتهم بتدبير الانقلاب الفاشل.
وقالت
وكالة الأناضول
"في عملية ضد منظمة
فيتو
(المصطلح
التركي
لحركة
غولن
المعروفة باسم (حزمت) الإرهابية في 36 محافظة تركزت في إسطنبول، قُبض على 56 من أصل 63 جنديا في الخدمة الفعلية صدرت بحقهم أوامر توقيف".
وتتهم السلطات
التركية
غولن الذي توفي العام الماضي في
الولايات المتحدة
، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس
رجب طيب أردوغان
، وبأنه يترأس منظمة إرهابية".
وتعهدت تركيا بملاحقة أتباع غولن في كل أنحاء العالم حتى بعد وفاته.
(سكاي نيوز عربية)
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