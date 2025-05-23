اعتقالات تطالُ عسكريين في تركيا.. ما السبب؟

أصدر الإدعاء العام في اليوم الجمعة أوامر اعتقال بحق 63 عسكريا في الخدمة الفعلية بسبب ارتباطهم بجماعة متهمة بمحاولة انقلاب في عام 2016.

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وقال في إسطنبول إن من بين المشتبه بهم أربعة ضباط برتبة كولونيل ينتمون إلى الجيش والبحرية وسلاح الجو والدرك. وقال في إسطنبول إن من بين المشتبه بهم أربعة ضباط برتبة كولونيل ينتمون إلى الجيش والبحرية وسلاح الجو والدرك.





وأسفرت المداهمات التي تم تنفيذها في وقت مبكر من الجمعة في جميع أنحاء البلاد عن اعتقال 56 مشتبها بهم.



وتقول تركيا إن المعتقلين مرتبطون بفتح المتهم بتدبير الانقلاب الفاشل.



وقالت "في عملية ضد منظمة (المصطلح لحركة المعروفة باسم (حزمت) الإرهابية في 36 محافظة تركزت في إسطنبول، قُبض على 56 من أصل 63 جنديا في الخدمة الفعلية صدرت بحقهم أوامر توقيف".

وتتهم السلطات غولن الذي توفي العام الماضي في ، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس ، وبأنه يترأس منظمة إرهابية".



وتعهدت تركيا بملاحقة أتباع غولن في كل أنحاء العالم حتى بعد وفاته. (سكاي نيوز عربية)