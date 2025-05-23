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بالصور... مشاهد مؤلمة من غزة!

Lebanon 24
23-05-2025 | 07:19
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نشرت "روسيا اليوم" صوراً لحشود من الفلسطينيين يحاولون الحصول على الخبز عبر نافذة مخبز في مخيّم النصيرات للاجئين في قطاع غزة.
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وفي مشاهد مؤلمة، تدافع المئات من الفلسطينيين للحصول على الخبز بعد دخول إمدادات الطحين المحدودة إلى قطاع غزة. (روسيا اليوم)
 
 
 
 
 
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