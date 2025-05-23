بالصور... مشاهد مؤلمة من غزة!

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نشرت " " صوراً لحشود من يحاولون الحصول على الخبز عبر نافذة مخبز في مخيّم النصيرات للاجئين في .وفي مشاهد مؤلمة، تدافع المئات من الفلسطينيين للحصول على الخبز بعد دخول إمدادات الطحين المحدودة إلى قطاع غزة. (روسيا اليوم)