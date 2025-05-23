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عربي-دولي

توقيف شخصيّة مُقرّبة من رامي مخلوف... هذا ما فعله بالسوريين

Lebanon 24
23-05-2025 | 07:59
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تمكنت مديرية أمن اللاذقية من إلقاء القبض على آصف رفعت سالم أحد قياديي ما يسمى "لواء درع الوطن" التابع لرامي مخلوف، إبن خال الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
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وسالم متورّط بارتكاب جرائم حرب في الزبداني ومضايا، كما وشارك في تصنيع البراميل المتفجرة التي استخدمت لتدمير مدن وبلدات سورية.
 
وقد احيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه. 
 
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