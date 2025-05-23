توقيف شخصيّة مُقرّبة من رامي مخلوف... هذا ما فعله بالسوريين

تمكنت مديرية أمن من إلقاء القبض على آصف رفعت سالم أحد قياديي ما يسمى "لواء درع الوطن" التابع لرامي مخلوف، إبن خال الرئيس السوري المخلوع .

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وسالم متورّط بارتكاب جرائم حرب في ومضايا، كما وشارك في تصنيع البراميل المتفجرة التي استخدمت لتدمير مدن وبلدات .

وقد احيل إلى المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه.